國民黨歸仁黨部舊址賣了　868坪地1.53億轉手建商

記者張雅雲／高雄報導

國民黨地方黨部近期風波不斷，台南第4區昔日地方政治據點也悄悄易主。曾作為中國國民黨歸仁區黨部的忠孝北路舊址，去年8月以1億5300萬元成交，868.46坪土地由新買家優廣建設入手。

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▲曾作為中國國民黨歸仁區黨部的忠孝北路舊址，去年8月以1億5300萬元成交。（圖／記者張雅雲攝）

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中國國民黨昔日位於歸仁區忠孝北路分部，去年出現轉手交易。根據實登，該棟建物去年8月轉手，地坪868.46坪、建坪121.40坪，總價1億5300萬元，並備註「其他增建；未登記建物。」土地使用分區為都市農業區，換算每坪地價約17.62萬元。該筆交易也是1年來歸仁區住宅最貴總價交易。

▲位於歸仁區忠孝北路的黨部，自2015年2月啟用，據悉於2018年遷出，曾是藍營地方政治中心。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨台南市黨部）

據查，買家為台南在地建商優廣建設。而賣家為劉姓自然人。記者致電該公司詢問後續規劃，僅回覆將詢問相關部門，之後便未再有回應。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，以台南近年土地市場來看，歸仁受惠高鐵台南站、沙崙智慧綠能科學城、南科4期等重大建設帶動，區域能見度持續升溫。買方願意進場的關鍵，仍在於看好高鐵特區後續發展性。

在行情方面，李家妮指出，高鐵特區內農地單價目前約落在每坪10萬元上下，若位於特區外圍，行情則約6萬元左右，價差主要取決於是否劃入特區範圍。此外，土地上是否已有地上物也是影響價格的重要因素，通常具備地上物的標的，因涉及使用現況與整合條件，價格多會高於單純素地。

▲歸仁忠孝北路住宅交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產台南歸仁加盟店店東丁柏誠表示，都市計畫內農業區土地，若在歸仁發布實施都市計畫前即已作為建地使用，且可提出合法的「編定前舊有建築證明」，就有機會直接作為建地使用。

丁柏誠指出，關鍵仍在於是否能證明建物的歷史合法性，以及建物與土地使用形成的時間點；若屬近年開發或後續改建，多半仍須循土地變更程序辦理。以該棟建物於1959年即已登記來看，若後續可進一步證明符合相關條件，不排除有機會比照建地使用，若能作為住宅開發，將使土地價值明顯提升，目前當地建地單價約30萬元上下。

周邊住宅目前仍以透天為主，近年新案總價多落在1800~2000萬元，區域內也開始出現大樓案，單價已站上3字頭。

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