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台中109億不動產逾期未繼承　北屯神祕林家擁94筆土地居冠

▲▼台中,房市,房價,鳥瞰,南區,大膳哲哲,銷售率,趨緩,打炒房,政策,磐鈺,新案,房市鳥瞰,（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市政府地政局正式公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，公告案件包含土地4653筆、建物594棟。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

找尋林家子孫！台中市政府地政局正式公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，自4月1日起展開為期3個月公告。公告案件包含土地4653筆、建物594棟，涉及被繼承人共1490人，依公告現值計算總價值高達109.8億元。其中北屯林姓地主擁94筆居冠。

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台中市政府地政局正式公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，自4月1日起展開為期3個月公告，對比2025年度公告土地4664筆、建物536棟、總值約119億元，顯示近2年台中未辦繼承不動產價值均穩居百億大關。

在此次公告清冊中，出現多位擁有大量產權未繼承的案例，其中北屯區被繼承人林姓自然人名下待繼承土地高達94筆，主要集中於大坑風景區的大貴段及大豐段，規模最為驚人。

▲▼北屯大坑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市政府地政局正式公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，其中北屯林姓地主擁94筆居冠。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，大甲區楊姓自然人名下54筆、陳姓自然人47筆，名列2、3名，另外霧峰區林家與神岡區廖家各擁53筆土地，都是本次公告中筆數眾多的地主。這些資產多屬早期地方家族持有，因成員眾多或散居各處，導致產權長期處於凍結狀態。

對此現象，御國地政士聯合事務所所長廖國甫分析：「實務上常見許多被繼承人並沒有子嗣，或因後代認為繼承利益不符實際效益而選擇放棄。」廖國甫指出，有時名下看似擁有眾多筆數，但實際調閱謄本後才發現，產權多為持分極小的碎形土地，或是位處偏僻山區、低經濟價值的資產，當繼承程序所需的相關規費與勞力成本超過土地本身價值時，家屬往往乾脆不辦理繼承。

不過，地政局長曾國鈞提醒：「依據《土地法》第73條之1規定，繼承開始超過1年未辦理登記，經公告3個月無人聲請後，將由政府列冊管理15年。」

若期限屆滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保管10年後若無人申領，最終將歸屬國庫。地政局呼籲，若繼承人難以達成協議，可由其中一人代表先申請登記為「公同共有」，守護家業權益。

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關鍵字：台中繼承公告不動產土地繼承逾期管理

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