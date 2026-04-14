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熄燈20年！名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

▲▼ 長安東路二段 。（圖／記者項瀚攝）

▲名醫林清輝、趙素芳家族位於長安東路二段的43年大樓以6.5億元開價求售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

名醫望族林清輝、趙素芳位於長安東路二段的43年老大樓，過去經營的診所已歇業近20年，近日整棟大樓刊登出售，開價6.5億元，也成為中山區最貴待售物件。房仲透露，該物件目前已有20組買方詢問。

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長安東路二段一棟屋齡43年的大樓以6.5億元開價求售，樓高12層、權狀面積733坪，備註33房。而該大樓也是《591房屋交易網》上中山區最高總價的物件。

經查謄本，該大樓由趙、陳姓位自然人持有，一位在43年前就第一次登記取得，另一位則是在近年繼承取得。

進一步追查，該大樓過去為「醫療大樓」，1樓是名醫「林清輝內兒科診所」，2~6樓為林的太太、趙素芳所經營的婦產科，7樓以上則為住宅使用，而這兩間醫院診所至今推估已熄燈近20年了。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲長安東路二段大樓開價6.5億元賣，為中山區最貴的待售物件。（圖／翻攝自591）

該物件委託的房仲、住商不動產安和仁愛加盟店經理張景涵表示：「該物件由望族家族長期持有，過去向來惜售，近期才釋出，至今已有約20組客戶詢問，買方背景包括旅館業者、長照業者、以及建商業者。」

張景涵表示：「該大樓地段精華，鄰近中山女中，具南京復興、松江南京雙捷運優勢，在台北市中心這種整棟、產權獨立，可直接改裝使用或重建推案的物件，實在相當罕見。」

垼程建築師事務所主持建築師劉獻文分析：「雖然該大樓基地面積僅42坪，但既有建物樓高12層成為最大解藥，走危老重建可以申請原容認定，仍具一定的改建效益。」

不過，劉獻文也指出：「該大樓要再擴大基地頗為困難，基地右側的老屋已進入重建階段，來不及了；另一頭、也就是1樓是橡木桶洋酒的老大樓，樓上產權整合不易，估計現階段仍以對既有建物直接改裝使用的買方出手，可能性較高。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲中山區最貴待售物件分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：名醫大樓醫院婦產科林清輝住商不動產張景涵劉獻文

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