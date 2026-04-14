2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

▲全台唯一榮獲亞洲區最佳Day spa會館的女性專屬瑜伽館，出現2.77億元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台唯一拿過「亞洲最佳Day Spa」的貴婦級瑜伽館，最近爆出2.77億元的天價交易！但最猛的不是價格，而是實價登錄上出現了超罕見的備註「抵繳股款」。這4字，連資深地政士看了都忍不住驚呼：「這操作真的太特殊了！」

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位於大墩十一街，距離文心森林公園、IKEA商圈周邊，總土地226.6坪、建物面積455.74坪的女性專屬瑜伽館，出現2.77億元的高價交易，經查買方為法人雲靜方所股份有限公司，為不動產投資、國際貿易相關的公司。

這棟瑜伽館在地深耕20多年，客源穩定，不過在此次交易，僅交易約半數產房地產權，土地僅過戶139.02坪，且備註上出現「抵繳股款」字樣。

對此，余地政士事務所地政士余春慈分析：「此類情況屬特例，通常涉及家族資產傳承、私法人內部資產整合，或是企業增資等情況，交易方式主要是買方並無支付實際現金來購買房地產。」

▲此次交易，僅交易約半數產房地產權，土地僅過戶139.02坪，且備註上出現「抵繳股款」字樣。（圖／記者陳筱惠翻攝）

余春慈認為：「但以公司股份做為取得房地產的代價來發給賣方，由於涉及以物易物，通常需要第三方專業估價單位，出面鑑定建物與股價價值是否等值，且由於本身屬非現金交易，甚至有可能為私法人之間的關係人交易，因此才會在備註欄清楚標示為『抵繳股款』。」

實際查詢，出手的法人負責人為何姓自然人，與原地主同姓，因此證實地政士的想法。

不過撇除家族之間交易，該透天交易若以土地單價來看，每坪約199.5萬元，以周邊透天店面交易單價約落在130~150萬元區間來說，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析：「該案屬主幹道旁的三角窗大型透店，因此成交行情略高。」

▲向上路二段的「展華花園會館」房地，2024年由國聚建設以每坪207萬元、總價約34億元購入。（圖／記者陳筱惠翻攝）

不過，南屯區近年周邊確實出現不少大型交易，包含向上路二段的「展華花園會館」，土地面積約1659坪，使用分區為「商一」，2024年由國聚建設以每坪207萬元、總價約34億元購入。

該地點對面原「海舞KTV」，也以6.1億元出售給茂居建設，土地坪數302.86坪，最終交易總價落在6.1478億元，拆算土地單價來到203萬元。

群義房屋文華甘心店經理温峻豪分析：「以商業區用地角度來看，南七期近年土地已明顯站上每坪200萬元門檻，且隨著大型開發案與品牌商業機能持續進駐，區域土地價值具備長期支撐力。」

▲南七期近年土地已明顯站上每坪200萬元門檻。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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