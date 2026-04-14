ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

▲▼ 南七期,ＳＰＡ,展華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台唯一榮獲亞洲區最佳Day spa會館的女性專屬瑜伽館，出現2.77億元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台唯一拿過「亞洲最佳Day Spa」的貴婦級瑜伽館，最近爆出2.77億元的天價交易！但最猛的不是價格，而是實價登錄上出現了超罕見的備註「抵繳股款」。這4字，連資深地政士看了都忍不住驚呼：「這操作真的太特殊了！」

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於大墩十一街，距離文心森林公園、IKEA商圈周邊，總土地226.6坪、建物面積455.74坪的女性專屬瑜伽館，出現2.77億元的高價交易，經查買方為法人雲靜方所股份有限公司，為不動產投資、國際貿易相關的公司。

這棟瑜伽館在地深耕20多年，客源穩定，不過在此次交易，僅交易約半數產房地產權，土地僅過戶139.02坪，且備註上出現「抵繳股款」字樣。

對此，余地政士事務所地政士余春慈分析：「此類情況屬特例，通常涉及家族資產傳承、私法人內部資產整合，或是企業增資等情況，交易方式主要是買方並無支付實際現金來購買房地產。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲此次交易，僅交易約半數產房地產權，土地僅過戶139.02坪，且備註上出現「抵繳股款」字樣。（圖／記者陳筱惠翻攝）

余春慈認為：「但以公司股份做為取得房地產的代價來發給賣方，由於涉及以物易物，通常需要第三方專業估價單位，出面鑑定建物與股價價值是否等值，且由於本身屬非現金交易，甚至有可能為私法人之間的關係人交易，因此才會在備註欄清楚標示為『抵繳股款』。」

實際查詢，出手的法人負責人為何姓自然人，與原地主同姓，因此證實地政士的想法。

不過撇除家族之間交易，該透天交易若以土地單價來看，每坪約199.5萬元，以周邊透天店面交易單價約落在130~150萬元區間來說，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析：「該案屬主幹道旁的三角窗大型透店，因此成交行情略高。」

▲▼ 南七期,ＳＰＡ,展華 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲向上路二段的「展華花園會館」房地，2024年由國聚建設以每坪207萬元、總價約34億元購入。（圖／記者陳筱惠翻攝）

不過，南屯區近年周邊確實出現不少大型交易，包含向上路二段的「展華花園會館」，土地面積約1659坪，使用分區為「商一」，2024年由國聚建設以每坪207萬元、總價約34億元購入。

該地點對面原「海舞KTV」，也以6.1億元出售給茂居建設，土地坪數302.86坪，最終交易總價落在6.1478億元，拆算土地單價來到203萬元。

群義房屋文華甘心店經理温峻豪分析：「以商業區用地角度來看，南七期近年土地已明顯站上每坪200萬元門檻，且隨著大型開發案與品牌商業機能持續進駐，區域土地價值具備長期支撐力。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲南七期近年土地已明顯站上每坪200萬元門檻。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

關鍵字：台中七期南側土地交易抵繳股款瑜伽館

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北市僅56%車主自有車位！　每找一次要花11.3分鐘

台北市停車位超少，僅有56%車主有自有車位，平均月租近3000元，並有15%的每月停車費在4500元以上。信義房屋專家表示，供需失衡讓北市車位價格與租金都相當有撐。

1小時前

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

全台唯一拿過「亞洲最佳Day Spa」的貴婦級瑜伽館，最近爆出2.77億元的天價交易！但最猛的不是價格，而是實價登錄上出現了超罕見的備註「抵繳股款」。這4字，連資深地政士看了都忍不住驚呼：「這操作真的太特殊了！」

2小時前

熄燈20年！名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

名醫望族林清輝、趙素芳位於長安東路二段的43年老大樓，過去經營的診所已歇業近20年，近日整棟大樓刊登出售，開價6.5億元，也成為中山區最貴待售物件。房仲透露，該物件目前已有20組買方詢問。

2小時前

國民黨歸仁黨部舊址賣了　868坪地1.53億轉手建商

國民黨地方黨部近期風波不斷，台南第4區昔日地方政治據點也悄悄易主。曾作為中國國民黨歸仁區黨部的忠孝北路舊址，去年8月以1億5300萬元成交，868.46坪土地由新買家優廣建設入手。

3小時前

台中109億不動產逾期未繼承　北屯神祕林家擁94筆土地居冠

找尋林家子孫！台中市政府地政局正式公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，自4月1日起展開為期3個月公告。公告案件包含土地4653筆、建物594棟，涉及被繼承人共1490人，依公告現值計算總價值高達109.8億元。其中北屯林姓地主擁94筆居冠。

4小時前

台中女性購屋比過半　豪宅引「陶朱隱園」同款廚具搶客

「姐就是女王」不再是口號，全台女性購屋占比持續成長，其中台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%，過半的比例也洗牌建商產品配置，專家認為，晚婚、不婚的因素，也讓女性在購屋決策與產權登記上的能見度明顯提高。

5小時前

買盤主力洗牌　全台近5成購屋族年收不到百萬

年薪60~80萬元族群為買房主力，占比達16.6％。其次為40~60萬元、80~100萬元，年薪百萬元內占約46.8%，顯示首購年輕族群為近期房市買盤主力。

6小時前

「複合式餐飲南霸天」又少1間　屋主秒開25萬招租

南部人熟悉的「異人館」堪稱複合式餐飲南霸天，又少一間！位於永康最熱鬧中華路上的「異人館」永康店，日前歇業後，不只大門深鎖，連招牌都火速拆下，讓不少在地人相當錯愕，屋主立刻開出月租金25萬元招租。

6小時前

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

高雄一名22歲正妹近日在社群平台分享購屋喜悅，年紀輕輕就買下熱鬧的鹽埕區房產，讓她直呼興奮到像在作夢。她坦言為了夢想選擇跑船生活，雖然辛苦但報酬極高，引發超過4萬名網友點讚關注。內行人指出，船員若能晉升甲級，月薪20萬元只是基本起跳，這則超勵志的買房清單也讓不少受薪階級驚嘆，原來航海才是通往財富自由的捷徑。

10小時前

當全球首富卻住組合屋！馬斯克住處樸素　親媽：冰箱沒食物

全球首富馬斯克（Elon Musk）身家高達8390億美元，但在過去這些年，賣掉7間豪宅、入住組合屋，如今他的私生活也被母親揭露。馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）稱，馬斯克在德州住處的冰箱沒有食物空空如也，浴室也只有一條毛巾。

20小時前

【可以當C位了吧！】爸爸陪女兒跳ITZY夯曲...一開跳秒變主角

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

2026裝修新制將上路 未來不..

22歲女開心買房！入行3年月薪..

降400萬售出！「買1類房子」..

房市才剛回溫「第8波打房就要來..

名醫夫婦診所整棟求售　開價6...

「複合式餐飲南霸天」又少1間　..

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯..

馬斯克住處超樸素　親媽：冰箱沒..

打敗六都！　「超級蛋殼區」房價..

搶進北市捷運宅　新北投1字頭撿..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北市僅56%車主自有車位！　每..

2.7億免付現金？　瑜伽館交易..

名醫夫婦診所整棟求售　開價6...

國民黨歸仁黨部舊址賣了　868..

台中109億不動產逾期未繼承　..

台中女性購屋比過半　豪宅引「陶..

買盤主力洗牌　全台近5成購屋族..

「複合式餐飲南霸天」又少1間　..

22歲女開心買房！入行3年月薪..

馬斯克住處超樸素　親媽：冰箱沒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366