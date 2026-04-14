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北市僅56%車主自有車位！　每找一次要花11.3分鐘

▲▼停車位,停車場,車位。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市停車位超少，僅有56%車主有自有車位。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市停車位超少，僅有56%車主有自有車位，平均月租近3000元，並有15%的每月停車費在4500元以上。信義房屋專家表示，供需失衡讓北市車位價格與租金都相當有撐。

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據官方2024年機車與自用小客車調查顯示，北市僅有56%車主有自有車位，比例位居六都之末，平均每次找車位要花11.3分鐘，也居全國之冠。

進一步觀察，北市有高達1/3的車主是長期租用車位，比例最高。若以車位租金水準來看，台北市租車位的比例中，有15%的每月停車費在4500元以上，平均月租費用2979元不僅是六都之冠，甚至是比其他區域高於1倍以上。

統計國人持有汽車，有4成是為了通勤，另外2成則是接送家人與小孩，一般家庭持有汽車已經是相當普遍的需求。不過，現在車位價格也相當可觀，北市2025年平面車位價格287.8萬元，新北市204.3萬元。

▲▼ 六都車位自有率、平面車位價格、租金統計 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲六都車位自有率、平面車位價格、租金統計。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「北市車位明顯供需狀況較其他都會區更吃緊，現在存量最多的公寓產品，基本上多數都沒有提供車位，加上工作人口數量也多，甚至出現一個車位只租白天的分段出租現象。」

另外，曾敬德表示：「現在小面積整合開發多，受限基地規模與形狀，有些新推案也無法設計平面車位，只能設計機械車位，也往往造成銷售時的一個痛點，北市的車位不管是價格或是租金都是居高不下。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「雙北地區車位難求，除非是緊鄰捷運站、套房型產品，不然都建議消費者購屋時買車位，而若是4房物件則建議購入2個，雖然取得成本較高，但在轉售時往往會有更多機會。」

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關鍵字：台北市車位租金價格信義房屋曾敬德

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