北市中山區「宏築臻玥」主打均質三房　少地主戶、高總價定位吸引高資產族群　打造純粹精緻聚落

▲台北中山區有深厚的商業底蘊與便利交通，目前正迎來「都更能量大爆發」以翻轉老舊市容。圖為商業核心地段松江路、南京東路路口。（圖／海樺提供，下同）

房產中心／綜合報導

台北市中山區作為早期開發的精華地段，其深厚的商業底蘊與便利的交通機能始終是房市不墜的保證。然而，隨著時代推移，區內建物趨於老舊，市容改善的需求日益迫切。近年來，中山區正迎來一場前所未有的「都更能量大爆發」，高達十幾件的都市更新案接連啟動，徹底翻轉了老舊城區的刻板印象。在這一波都更浪潮中，位於建國北路二段精華位置的「宏築臻玥」，不僅受惠於周邊龐大的更新動能，更以其獨特的產品定位與環境優勢，成為高資產族群矚目的焦點。

都更能量翻轉市容，中山區不再是舊模樣

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中山區的變革正由多個重量級的公辦都更案領銜主演。其中值得關注的是鄰近南京龍江路口、由宏盛建設得標的「南京龍江公辦都更案」，預計投入34.06億元，目標於2031年打造出結合醫療、教育與養老功能的全齡社區。

緊鄰其側的則是「中山長春公辦都更案」，該案由愛山林建設與國巨投資聯手規劃，預計投資金額高達58.21億元。強調「雙排樹綠廊」設計，實現「綠廊與住商混居城市新樣貌」。

此外，陽信商銀總部、六福客棧重建案、中山女高南側都更案等諸多大型開發案，亦在持續推進中，這意味著中山區的市容將經歷一場巨大的改變；過去中山區給人發展較早、環境較舊的印象，但隨著這些大型都更案與指標性商辦，如上海商銀、國泰商辦相繼改建，整個區域將重塑出極具質感且現代化的都市風貌。

▲鄰近建案的臺北大學建國校區BOT案規劃產學合作中心與運動館，將為興安街商圈注入強勁的人口紅利與活化動能。

機能與景觀兼具，建國北路二段的「壯闊視野」優勢

而「宏築臻玥」也成為新市容中的亮眼存在，所在的建國北路二段，本身即具備強大的交通與生活機能。專案經理表示，基地就位於「建國民生」的生活機能圈，周邊不僅有金融機構林立，更鄰近台北大學BOT案，而該開發案落成不僅為在地商圈建設嶄新市容，更透過其內部規劃的複合式餐廳、產學合作中心及多功能運動館等多樣化建設，轉化為區域發展的關鍵引擎，也讓外界看好所帶來的學術與商業氣息，將吸引新一波的優質人口红利湧入，為周遭的興安街商圈注入強勁的活化動能。

不只是市容有新氣象，在景觀方面，「宏築臻玥」也展現了市中心難得一見的開闊感。從窗戶往外望，有著建國北路、大同高中、以及長春國小帶來的壯闊的視野優勢，在擁擠的台北市中心相當稀罕。

在窗框玻璃上，建商特別採用了「6mm+12A+6mm」的高規格中空厚玻璃工法；專案經理強調，現在的建築工法已能透過厚實玻璃消弭噪音與熱度，但「採光」與「視野」卻是難以複製的珍稀優勢。因此，吸引了許多重視室內明亮度與視覺穿透感的人。

▲「宏築臻玥」住戶可享有建國北路、大同高中及長春國小帶來的壯闊景觀，擁有市中心稀有的開闊棟距。



高性價比卡位精華區，單價優勢成置產關鍵

「宏築臻玥」在房價上的競爭力也是吸引買方的一大誘因。區域因都更潛力看漲，而「宏築臻玥」透過合理的總價規劃，讓追求高品質生活的買家能以更具彈性的門檻入主台北市核心地段。

相較於近期北市其他新興重劃區（如北士科）的高昂單價，中山區精華地段因具備更成熟的生活機能與都更紅利，其房價結構反而更顯穩健且具吸引力；這種「以時間換取空間、以地段換取價值」的策略，讓不少原本在觀望高總價產品的購屋族，在評估過周邊都更翻新能量後，果斷選擇卡位這塊極具增值潛力的地段。

▲「宏築臻玥」擁有絕佳地段。

生活型態高度契合，建構高品質純住聚落

在產品規劃上，「宏築臻玥」極力追求社區的「純粹性」。基地面積約433坪，在台北市中心屬於難得的規模。全案總戶數89戶，其中可售戶數為79戶，地主戶僅佔10戶，且集中分佈於特定樓層，這讓社區整體的管理與維護邏輯更趨於一致。

目前的銷售數據顯示，主力產品為約55坪雙主臥的格局，總價帶多落在7,000萬元以上。高總價客戶在選擇住所時，非常看重「居住環境的穩定感」。相較於市面上有些建案混雜了小坪數與大坪數，容易導致住戶對於公設使用或社區事務的期待產生落差；「宏築臻玥」堅持「均質三房」的規劃，確保了住戶的生活型態與價值觀具備高度的交集，讓社區文化更顯和諧且純粹。

目前的住戶輪廓多為各領域的自營商及醫療業。這些事業有成的族群，追求的不僅是資產的保值力，更是這份「無店面、無事務所」所帶來的寧靜氛圍；在「宏築臻玥」，回家就是一種身心全然放鬆的享受，與志同道合的鄰里共築高品質的生活圈。

▲社區採「無店面、無事務所」規劃，營造出能全然放鬆的寧靜純住氛圍。圖為大廳場域。。

入主中山精華區的最後一塊拼圖

隨著都更能量不斷堆疊，中山區的價值正被重新定義。「宏築臻玥」不光是精準選址，更在軟性的「住戶均質化」上下足功夫，在總價6,000萬以上的豪宅市場中，強調純粹三房、高採光、永久棟距且住戶背景相近的「宏築臻玥」，無疑為追求質感生活的高資產族群，提供了一個入主台北市中心精華地段的最佳契機；隨著周邊大型更新案陸續完工，現在入主，正是站在區域價值翻轉的最前線。

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