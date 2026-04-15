坐擁花蓮2飯店！　神秘投資大咖8.32億買中壢商業大樓

▲中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓以8.32億元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓以8.32億元交易，賣方為全球人壽、買方為投資大咖周智慧，他是桃園在地實業家，同時也坐擁花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮國廣興大飯店，過去出手置產過許多收益型不動產，包括豐原家樂福、台中享溫馨等等。

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據全球人壽公告，以8.32億元出售中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓，這是一棟結合餐飲、醫美、健身等複合式商業大樓，樓高11層，權狀面積共3689坪。

經查，本次交易買方為「四加實業公司」，其背後就是投資大咖周智慧。其為桃園在地實業家，同時也坐擁花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮國廣興大飯店，過去出手置產過許多收益型不動產，包括豐原家樂福、台中享溫馨等等。

至於賣方全球人壽，其近期積極進行資產活化，日前才以60億元出售松仁路「全球人壽」大樓給興富發。

執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「本次出售的壢食樂大樓，鄰近中壢SOGO、泰豐輪胎中壢開發案預定地，大樓整體出租率超過8成，進駐廠商多為知名零售餐飲、醫美及健身業者，為產權完整的收益型個案，同時擁有未來獨立重建效益。」

▲中壢「壢食樂Z12 PlAZA」鄰近中壢SOGO，地段條件佳。（圖／翻攝自Google Maps）

顥天國際管理顧問業務經理任偉豪補充：「該建物屋齡約35年，以8.32億元的總價來算，拆算1樓店面單價65萬元、B1及2樓以上均價約20萬元，每個車位介於110~150萬元，符合區域交易行情。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「壢食樂位於中美路一段、恩德街，屬於鬧區地段，車流量不小，又座落三角窗，店效相當醒目，且屋齡才35年，推估中短期買方仍會以收租為主。長期來看，該案土地面積達365坪規模，原始容積高，頗具改建效益。」

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