ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

坐擁花蓮2飯店！　神秘投資大咖8.32億買中壢商業大樓

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓以8.32億元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓以8.32億元交易，賣方為全球人壽、買方為投資大咖周智慧，他是桃園在地實業家，同時也坐擁花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮國廣興大飯店，過去出手置產過許多收益型不動產，包括豐原家樂福、台中享溫馨等等。

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

[廣告]請繼續往下閱讀...

據全球人壽公告，以8.32億元出售中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓，這是一棟結合餐飲、醫美、健身等複合式商業大樓，樓高11層，權狀面積共3689坪。

經查，本次交易買方為「四加實業公司」，其背後就是投資大咖周智慧。其為桃園在地實業家，同時也坐擁花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮國廣興大飯店，過去出手置產過許多收益型不動產，包括豐原家樂福、台中享溫馨等等。

至於賣方全球人壽，其近期積極進行資產活化，日前才以60億元出售松仁路「全球人壽」大樓給興富發。

執行本案的顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「本次出售的壢食樂大樓，鄰近中壢SOGO、泰豐輪胎中壢開發案預定地，大樓整體出租率超過8成，進駐廠商多為知名零售餐飲、醫美及健身業者，為產權完整的收益型個案，同時擁有未來獨立重建效益。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中壢「壢食樂Z12 PlAZA」鄰近中壢SOGO，地段條件佳。（圖／翻攝自Google Maps）

顥天國際管理顧問業務經理任偉豪補充：「該建物屋齡約35年，以8.32億元的總價來算，拆算1樓店面單價65萬元、B1及2樓以上均價約20萬元，每個車位介於110~150萬元，符合區域交易行情。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「壢食樂位於中美路一段、恩德街，屬於鬧區地段，車流量不小，又座落三角窗，店效相當醒目，且屋齡才35年，推估中短期買方仍會以收租為主。長期來看，該案土地面積達365坪規模，原始容積高，頗具改建效益。」

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！　專家揭「房價回檔」信號

關鍵字：壢食樂Z12PlAZA中壢中美全球人壽顥天國際邱鼎峯任偉豪東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高股息ETF動輒8%還買房嗎？　專家教「存股換房」最高勝率打法

高股息ETF動輒7~8％殖利率，不少人開始懷疑，是否還有必要背房貸買房？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，從報酬、風險、現金流角度，解析「買房VS買股」的真實差異。

1分鐘前

房租飆漲7成！板橋舒芙蕾名店宣布熄燈：再努力都沒用

位於新北市板橋的甜點名店「拾梯甜舒芙蕾」近日宣布，因店面租金大幅調漲，漲幅接近70%，已超出營運可負擔範圍，旗下莒光店將於4月26日結束營業，消息曝光後引發外界關注。

31分鐘前

坐擁花蓮2飯店！　神秘投資大咖8.32億買中壢商業大樓

中壢「壢食樂Z12 PlAZA」大樓以8.32億元交易，賣方為全球人壽、買方為投資大咖周智慧，他是桃園在地實業家，同時也坐擁花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮國廣興大飯店，過去出手置產過許多收益型不動產，包括豐原家樂福、台中享溫馨等等。

1小時前

鼓山透店4人搶標　自然人砸1588萬拿下恐空歡喜

鹽埕近年觀光熱，周邊店面價值也跟著提升。鼓山二路1棟透天店面因「變價分割共有物」進入二拍，出現4人搶標，最後有自然人以1588萬元得標，不過專家直言，這類拍賣共有人多，「標到最後，不見得是得標人的。」

15小時前

北市僅56%車主自有車位！　每找一次要花11.3分鐘

台北市停車位超少，僅有56%車主有自有車位，平均月租近3000元，並有15%的每月停車費在4500元以上。信義房屋專家表示，供需失衡讓北市車位價格與租金都相當有撐。

18小時前

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

全台唯一拿過「亞洲最佳Day Spa」的貴婦級瑜伽館，最近爆出2.77億元的天價交易！但最猛的不是價格，而是實價登錄上出現了超罕見的備註「抵繳股款」。這4字，連資深地政士看了都忍不住驚呼：「這操作真的太特殊了！」

18小時前

熄燈20年！名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

名醫望族林清輝、趙素芳位於長安東路二段的43年老大樓，過去經營的診所已歇業近20年，近日整棟大樓刊登出售，開價6.5億元，也成為中山區最高總價待售物件。房仲透露，該物件目前已有20組買方詢問。

19小時前

國民黨歸仁黨部舊址賣了　868坪地1.53億轉手建商

國民黨地方黨部近期風波不斷，台南第4區昔日地方政治據點也悄悄易主。曾作為中國國民黨歸仁區黨部的忠孝北路舊址，去年8月以1億5300萬元成交，868.46坪土地由新買家優廣建設入手。

20小時前

台中109億不動產逾期未繼承　北屯神祕林家擁94筆土地居冠

找尋林家子孫！台中市政府地政局正式公告2026年度逾期未辦繼承登記不動產，自4月1日起展開為期3個月公告。公告案件包含土地4653筆、建物594棟，涉及被繼承人共1490人，依公告現值計算總價值高達109.8億元。其中北屯林姓地主擁94筆居冠。

21小時前

台中女性購屋比過半　豪宅引「陶朱隱園」同款廚具搶客

「姐就是女王」不再是口號，全台女性購屋占比持續成長，其中台中市從2020年的48.1%成長到2025年的50.6%，過半的比例也洗牌建商產品配置，專家認為，晚婚、不婚的因素，也讓女性在購屋決策與產權登記上的能見度明顯提高。

22小時前

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

名醫夫婦診所整棟求售　開價6...

22歲女開心買房！入行3年月薪..

鼓山透店4人搶標　自然人砸15..

房市才剛回溫「第8波打房就要來..

降400萬售出！「買1類房子」..

沒營業過1天！　台南最大爛尾飯..

台中109億不動產逾期未繼承　..

買盤主力洗牌　全台近5成購屋族..

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

打破坪數侷限，小坪數大改造提..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高股息ETF動輒8%還買房嗎？..

房租飆漲7成！板橋舒芙蕾名店宣..

坐擁花蓮2飯店！　神秘投資大咖..

鼓山透店4人搶標　自然人砸15..

北市僅56%車主自有車位！　每..

2.7億免付現金？　瑜伽館交易..

名醫夫婦診所整棟求售　開價6...

國民黨歸仁黨部舊址賣了　868..

台中109億不動產逾期未繼承　..

台中女性購屋比過半　豪宅引「陶..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366