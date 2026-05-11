靠投資存到頭期款！她突猶豫「該賣股票嗎」　網一面倒：用得很爽

▲原PO夢想擁有一間房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，自己從小夢想擁有一間房，靠著努力學習投資，終於在今年存到頭期款。她目前看中高雄的預售屋，但卻突然猶豫是不是要賣掉股票買房子，大家會建議賣股票當作買房頭期款嗎？貼文曝光後，引起討論。

靠投資存到頭期款

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這名女網友在Dcard上，以「該賣股票當作買房的頭期款嗎？」為標題發文。原PO提到，她從小就夢想有一間屬於自己的小房子，由於她深知無法單靠薪水存到買房資金，於是努力學習投資股票與基金。過程中她與男友共同學習進步，終於在今年成功靠著投資獲利，存到了買房的頭期款。

看中預售屋，卻猶豫是否賣股票

原PO接著表示，考量到須預留雜支與緊急預備金，他們看中鳳山生活圈且貸款成數較高的預售屋。雖然賣股買房能讓她不必向任何人借錢，但她也坦言，目前持有的股票前景不錯，繼續放著能讓資產配置更有底氣。面對「賣股買房」與「繼續持股」的兩難，讓她相當糾結。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是今年買房的，靠股票大約兩桶金左右全賣拿來當頭期。我沒後悔，只有後悔買不到之前的價位了」、「股票沒賣永遠只是紙上富貴」、「我就是賣股票買房買車的，手上只剩下一點點錢炒股，雖然少賺很多，但至少房子、車子都用得很爽」、「如果自己沒房，會買一間，小小的也好，房子跟股票感覺真的不一樣，我當初可是忍痛賣了台積電才買到房的」。