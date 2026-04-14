鼓山透店4人搶標　自然人砸1588萬拿下恐空歡喜

▲鼓山二路1棟透天店面因「變價分割共有物」進入二拍，出現4人搶標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

鹽埕近年觀光熱，周邊店面價值也跟著提升。鼓山二路1棟透天店面因「變價分割共有物」進入二拍，出現4人搶標，最後有自然人以1588萬元得標，不過專家直言，這類拍賣共有人多，「標到最後，不見得是得標人的。」

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該物件位於鼓山二路，有5位共有人所有，遭拍賣原因為「變價分割共有物」，為地上3樓透天店面，地坪27坪、建坪107.7坪，建物未辦保存登記，14日進行第二拍，底價為1400萬元。

二拍就出現4人搶標，最終由蔡姓自然人得標，以1588萬元出手搶下，加價188萬元，溢價率約13.4%，成為近期少見的市區法拍熱案。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，以該案來看，共有人數為5人，不排除實際得標人就是原共有人，若是原共有人得標，將由該得標人取得。若由非該棟透天的共有人得標，因為共有人可依同一條件主張優先承買權，甚至若有多個共有人都想優先承買時，還要以抽籤方式來決定得標者，「標到最後，不一定是得標人的。」

▲鼓山二路緊鄰鹽埕生活圈，附近就是壽山動物園、輕軌鼓山區公所站。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹分析，鼓山二路緊鄰鹽埕生活圈，附近就是壽山動物園、輕軌鼓山區公所站，可串聯駁二藝術特區與輕軌動線，隨著觀光與文創人潮回流，帶動周邊店面需求升溫。

鼓山二路因早期發展，透天屋齡多高達40~50年，依屋況不同，總價落差大，臨路總價落在2000萬元上下，巷弄內透天若無整修，地坪25坪，總價300~500萬元。

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