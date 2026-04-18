台南捷運要來了！　2「關鍵站點」房價最高衝6字頭

▲六都中唯一沒有捷運的台南，行政院日前現勘台南捷運第一期藍線，B04平實轉運站被點名為交通關鍵節點之一。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南規劃中的捷運藍線，被點名為關鍵節點的B04平實轉運站、B06東門路口站，因擁重劃開發與成熟市區機能優勢，已被在地視為藍線最具指標性的2大站點。信義房屋專家表示，2站房價最高站上6字頭。

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！ 專家揭「房價回檔」信號

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市政府指出，第一期藍線綜合規劃已於2025年10月獲行政院核定，日前由行政院工程會政務委員陳金德率隊到藍線交通關鍵節點B04平實轉運站、B06東門路口站現勘，後續待中央審議通過後，將盡速公告招標。

台南市長黃偉哲表示，第一期藍線是目前台南進度最快的捷運計畫，沿線串聯永康、東區、仁德等人口密集區，行經奇美醫院、台鐵大橋站、平實轉運站、南紡購物中心、文化中心、巴克禮公園及仁德轉運站，不只是台南捷運最重要的骨幹路線，也肩負未來銜接藍線延伸線、紅線及綠線轉乘功能。

▲行政院工程會現勘捷運第一期藍線交通節點，聽取台南市政府的規劃設計報告。（圖／台南市政府提供）

信義房屋台南文化店店長呂浩廷分析，位於東區的平實營區站，位於平實重劃區內，區域除有轉運站、南紡購物中心等大型設施到位，未來再疊加捷運建設利多，具備重劃區、商場與交通節點等多重題材，長線發展支撐力強。

呂浩廷指出，平實營區一帶目前市場仍以預售案為主，成交單價最高已站上6字頭，主力產品為2~3房，也是目前台南房價天花板；屋齡5年內大樓，成交單價約落在45~50萬元。

至於東門路口站，位於東區中華東路、東門路口一帶，屬文化中心商圈，生活機能成熟，周邊學區、商圈與交通條件完整，長年都有穩定基本買盤支撐。呂浩廷說：「東門路口站周邊屋齡約10多年的中古大樓，主力成交單價約每坪38~40萬元；若以交易量來看，屋齡約25年的中古大樓最多，單價約落在25~30萬元，因總價相對親民，吸引不少自住客進場。」

《地產詹哥老實說》EP304／建商違約噴16倍！42%看跌房價！ 專家揭「房價回檔」信號

信義房屋更多相關新聞