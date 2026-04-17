南港新地標！「光華好室」結合國軍宿舍　2029完工



▲「光華好室」動土典禮。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心13日於台北市南港區舉行「光華好室」動土典禮。本案是中央在台北市動土的第7處社會住宅，也是南港區的首座，建案包括162戶社宅及78戶國軍職務宿舍，預計於2029年竣工完工。總工程經費約20億3,002萬元，由中央全額投資興建。

政策延續 照顧多元族群與國軍需求

內政部長劉世芳出席典禮並致詞表示，社宅政策不僅保障經濟與社會弱勢族群40%的比例，還多元照顧不同需求。本次建案感謝國防部協助提供精華地段土地，並針對國軍需求，規劃一棟職務宿舍供使用，展現政府對基層軍職人員生活的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉世芳進一步指出，台北市寸土寸金，社宅用地的尋覓挑戰極大，中央與地方政府通力合作，至今內政部已補助臺北市政府興建社會住宅近60億元，並透過「包租代管」和「租金補貼」等方式，拓展多元住宅需求。其中包租代管成效顯著，短短一年內啟用逾10萬戶，未來將持續推動，滿足更多民眾居住需要。



▲「光華好室」結合國軍職務宿舍。（圖／翻攝自國家住都中心）



「光華好室」位置優越 生活便利又多元

住都中心表示，「光華好室」基地位於南港區昆陽街163巷底，緊鄰國防部軍備局光華營區及衛生福利部，周邊生活機能完善，交通便利。住戶步行10分鐘可達捷運昆陽站，開車至四鐵共構的南港站僅需5分鐘，並可快速銜接環東大道及國道一號，高效串聯大臺北地區。

此外，基地周邊擁有豐富自然資源與地標設施，例如昆陽公園、南港山系、瓶蓋工廠及臺北流行音樂中心等。另一方面，建案周圍將設計街角廣場、全齡人行廊道及多層次綠帶，以「圍塑與連結」理念打造互助共享的居住環境。

本案共有2棟建築，其中社宅棟地上10層、地下3層，提供162戶；國軍職務宿舍棟地上14層、地下3層，提供78戶。社宅棟一樓還規劃設置日間照顧中心，為居住者帶來更多便利與安全保障。

▼「光華好室」預計2029年完工。（圖／翻攝自國家住都中心）

