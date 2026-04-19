海砂屋重建！「中和錦和案」招商成功　580專案再告捷



▲「中和錦和案」招商成功。（圖／翻攝自新北住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

危險建築物580專案計畫再有進展！新北住都中心指出，「中和錦和案」由瑞築建設擔任領銜公司的合作聯盟取得最優申請人資格，預計於2034年完工。

社區高度凝聚力 重建共識高達9成

住都中心表示，「美景大地社區」位於中和區圓通路，面積約1,114坪，周邊生活機能優越，有錦和國小、錦和運動公園及中和運動中心等資源加持。該社區於2023年10月正式被核備為海砂屋，住戶展現高度合作精神，自行整合同意比例達90%，並於隔年五月申請「新北市危險建築物 580 專案計畫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲「中和錦和案」預計2034年完工。（圖／翻攝自新北住都中心）



綠色家園設計 注入城市生命力

瑞築建設提出「生態跳島」的社區設計理念，透過綠色廊道和開放空間，打造生物多樣性棲地，讓鋼筋水泥的都市中充滿綠意。社區中庭特別規劃以「樹」作為象徵家園溫暖的設計核心，基地方圍設置綠色園道及街道家具，建構住戶交流場域，兼具防災功能及社區情感凝聚效益。

住都中心提到，新建的住宅大樓將共有地上15層及地下5層，並致力通過多項認證，包括綠建築銀級標章、建築能效標示第一級、低碳建築第三級及結構安全性能第三級。計畫於2026年完成簽約，2030年動工，2034年取得使用執照。