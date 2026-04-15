影后桂綸鎂住這！　他每坪省28萬入手瑞安街豪宅頂樓戶

記者項瀚／台北報導

11年前，桂綸鎂以1.16億元買下瑞安街豪宅頂樓戶，換算單價172萬元。如今，同樓層戶別以8900萬元轉手，但單價僅144萬元。換言之，晚桂綸鎂11年買，每坪大省28萬元。

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▲11年前，桂綸鎂以1.16億元買下瑞安街豪宅頂樓戶，換算單價172萬元。（圖／記者項瀚攝）

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女星桂綸鎂在2014年以1.16億元買下豪宅「新光瑞安傑仕堡」頂層13樓戶，權狀88.6坪、拆算單價172萬元，當時社區屋齡5年。

最新實價揭露，同為頂層戶以8900萬元交易，權狀103.8坪，拆算單價144萬元。也就是說，晚桂綸鎂11年購屋，單價省下28萬元。經查謄本，本次交易買方為潘姓自然人。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示：「2013~2014年時逢房市大多頭，為北市豪宅市場高點，因此桂綸鎂買在高點，其成交單價172萬元也是社區新高價。」

江建欣指出：「該社區前一筆交易為2年多前，12樓戶單價156萬元，而本次頂層13樓戶單價僅成交144萬元，反映出即便是大安區瑞安街這種指標地段，總價7000萬~1億元豪宅物件銷售仍有難度，屋主需適度讓價拼成交，行情也有所修正。」

▲「新光瑞安傑仕堡」頂層戶價格分析整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「瑞安街路不寬，頗具清幽之感，也被譽為北市名人巷之一，而新光瑞安傑仕堡為區域指標社區，屋齡雖已達16年，但維持得相當不錯，並正對新龍公園，就算是低樓層也有不錯的視野條件。」

葉沛堯指出，瑞安街一帶的指標社區還包括「瑞安懷石」、「瑞安璞石」等等，成交單價也有140萬元水準，另外新案「國美瑞安」價碼更是直逼200萬元，顯示北市精華地段新案的稀缺性。

▲「國美瑞安」價碼更是直逼200萬元，顯示北市精華地段新案的稀缺性。（圖／記者項瀚攝）

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