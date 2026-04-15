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關冷氣前「少1步驟」變培養皿！日系大廠：有做10年沒洗也乾淨

▲▼冷氣電扇（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著天氣轉熱，許多民眾已開始吹冷氣，但卻發現吹出陣陣酸臭味。一名網友近日提到，受到冷氣師傅指導才知，冷氣關掉前若沒開「防黴功能」，殘留的冷凝水將與灰塵結合成黴菌培養皿。文章更釣出日系大廠經銷商證實，有客人靠1招讓冷氣撐了10年都還乾淨如新，連洗冷氣的師傅都直呼，不好意思收錢。

冷氣關機「直接按掉」竟是養黴關鍵

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網友近日在Threads發文提到，最近安裝新冷氣才被師傅提醒，冷氣關掉前一定要檢查是否有開啟「防黴功能」。冷氣運轉時內部會產生冷凝水，如果直接關機，殘留的水氣悶在裡面再加上灰塵，會直接變成黴菌的培養皿，這也是為什麼很多冷氣拆開全是黴菌，還時不時有臭味飄出。

他進一步提到，防黴功能的原理其實就是在關機後，冷氣會自動轉成送風，多吹20分鐘把裡面吹乾。若不想吹「黴菌風」的人，趕快檢查自家冷氣是否有這項功能，如果家裡冷氣太舊沒有此選項也無妨，只要在關機前「手動」轉成送風，吹15分鐘再關機，效果是一樣的。

日系大廠：有客人10年沒洗，還是超乾淨

貼文引發熱烈討論，更釣出一名日系冷氣大廠經銷商經驗談。他透露，有位客人堅持在關機前執行防黴動作，家裡的冷氣買了10年都沒洗過，前陣子對方找上門，但師傅拆開後發現，內部非常乾淨，當場尷尬直呼「這麼乾淨要花這個錢嗎？我都有點不好意思賺這筆錢了，算您便宜一點吧！」

網友熱議：難怪都有濕濕臭臭的味道

對此，網友們紛紛回應，「真的，一定要用防黴」、「送風15分鐘真的有用，比較不會有味道」、「難怪我家冷氣總是有那種濕濕臭臭的味道」、「記得配合除濕機，因為濕氣被吹出來後室內又會變潮濕」、「之前打工的師傅都教關機前定時送風就好」、「我有開防黴，但是吹了兩個夏天還是發霉了」。

不過，也有不少人認為，預設的防黴時間太短，「15分鐘沒用，請吹至少1小時到2小時」、「防黴時效性太短作用不大，不如關機前定時送風1小時來的實在」。

內行建議：舊機型可手動切換「送風」，運轉30分鐘以上

還有師傅建議，若家中冷氣機型較舊，沒有自動防黴功能，建議可在關機前，手動將模式切換為「送風」，並持續運轉30分鐘至1小時以上。

此外，運作送風時搭配除濕機，讓循環進入冷氣的空氣保持乾燥，效果會更加顯著。維持冷氣內部的乾燥，不僅能延長機體壽命，更能避免家人在夏日長期吸入帶有黴菌孢子的空氣。

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關鍵字：冷氣保養防黴功能冷氣臭味送風除濕夏季冷氣

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