明明才4月「有人開冷氣了嗎？」　大票網友洗版！家長喊：很地獄

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近全台天氣轉趨悶熱，中央氣象署更連日針對部分縣市發布高溫燈號。面對這波熱浪，就有網友好奇詢問，「是否已經有人開始吹冷氣？」貼文一出，隨即引發熱烈迴響，大批網友與家長們洗版表示，「沒開冷氣真的熱到睡不著。」

熱浪襲來！才四月「大票人已開冷氣」

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網友在Threads發文直呼，明明才四月，卻已經熱到想開冷氣了，同時也不禁好奇「這幾天睡覺已經開冷氣的人舉手。」

這番話掀起共鳴，大票網友紛紛回應，「3月底就吹了」、「睡到有點小流汗，忍不住了」、「三月就吹了，家裡恆溫24度」、「熱慘了，沒開怎麼睡？」「上個禮拜就開了」、「已經開三天了」、「這幾天家裡的4台冷氣已經開起來了」、「開三周了，睡覺不開好熱啊」、「從三月就開到現在了」、「已經開了，沒開冷氣真的熱到睡不著」、「三月就開冷氣蓋棉被了」。

一票家長喊必開「不然會很地獄」

在洗版式的留言中，不少家長指出，「開冷氣」是家庭必需，直呼「有小孩不開會很地獄」、「有小孩一定要開」。

也有內行笑說，趁著「夏季電價」正式啟動前趕快吹，或是採取「睡前定時3小時」的折衷作法；另外，還有苦主崩潰直呼，「冷氣很哭夭的壞了！」

不過，有少數網友則表示，目前還不需要開冷氣，「吹電風扇就OK了」、「還沒，現在才開電風扇而已」、「都不敢開，怕被婆婆唸」、「還不用開吧，五月再開，夏天有時連電風扇都沒開」、「吹風扇很涼」。

另外，氣象署也提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；同時，也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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