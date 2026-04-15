曾開13億賣！20年彰化精品旅館4月熄燈　買家登記寶佳總部

▲「歐遊國際連鎖精品旅館彰化館」該房地以「抵押設定」給林姓自然人，地址則是登記在寶佳機構總部。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

經營逾20年的「歐遊國際連鎖精品旅館彰化館」，正式宣告將於2026年4月熄燈，過去該建物以13億元求售，不過查詢地籍資料，該房地以「抵押設定」給林姓自然人，地址則是登記在寶佳機構總部。

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「歐遊國際連鎖精品旅館彰化館」過去傳出15億元求售未果，又在2026年初以13 億元在市場兜售，而就在銷售訊息釋放沒多久，該旅館在4月歇業，在市場為20年回憶消失感嘆之際，地籍資料卻悄悄透露另一層訊號。

據了解，該物件在歇業前已出現產權異動跡象，尚未有實登、也並未有實際價格，僅在3月份時「設定抵押」給登記在「寶佳總部」的一名林姓自然人，被市場解讀為寶佳常見的土地整合操作模式之一。

事實上，該案基地條件不俗，位於彰化市區主要幹道，基地規模達千坪等級，根據抵押權設定金額推算，最終的成交價格，應落在8.5~9億元之間，以土地總面積約1600坪換算，單坪地價大約53~56萬元。

▲專家認為，舊館附近的彰化交流道特定區都市計畫，該區段若以5字頭價碼買下土地，算是相當漂亮的佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「該筆物件的土地為西門口段的住宅用地，周邊近年成交單價大約50~60萬元，因此若買家以53~56萬元的價碼取得土地，符合區段行情認知。」

在地房仲邱垂杜表示：「附近的彰化交流道特定區都市計畫，近年也積極推動開發，該區段若以5字頭價碼買下土地，算是相當漂亮的佈局。」

另外，在2025年底歇業的「歐遊國際連鎖精品旅館嘉義館」，知情人士透露，該地坪798.9坪、建坪1385.坪，在去年10月以2億8268.6萬元轉手，出手的雖然是謝姓自然人，但背後同樣是寶佳機構。

陳定中指出，近年隨著台中房價高漲，緊鄰台中的彰化市，不僅生活機能完善，還享有相對低價優勢，對中部都會區買盤的吸引力愈來愈強，房價也有補漲機會，因此近年不少中北部頗具規模的建商前往彰化購地推案。

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▲寶佳大軍低調佈局歐遊精品旅館中南部的房地 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）