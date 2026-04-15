七都預售交易量「最慘崩8成」　僅桃竹房價見修正





▲2025年全台預售屋交易量大幅衰退，但預售屋價格仍居高不下。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

2025年全台預售屋交易量大幅衰退，但預售屋價格仍居高不下。七都交易量年減4~8成，但總價中位數多呈現上漲，其中只有桃園市、新竹縣市呈現下跌，其中新竹下滑8.2%最多。

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永慶房產集團彙整七大都會區2024、2025年預售住宅交易總價中位數，2025年七都預售住宅縱使交易量下跌4~8成，多數都會區預售住宅交易總價仍然持續向上攀升，其中又以台南市漲幅達11.7%，漲幅最大，住宅總價中位數為1385萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「台南市過去房價基期較低，近年在南科擴廠利多帶動下，預售住宅市場明顯拉抬，在房貸緊縮政策下，台南市預售市場走向個案表現，享有實質建設利多的建案房價仍在高位。」

七都之中，台北市預售住宅總價中位數較前一年增加234萬元，年增幅達6.8%，相當於晚1年購屋要多花1筆平面車位的價格。

七大都會區中只有桃園市、新竹縣市預售住宅總價中位數呈現下跌，其中新竹縣市2025年預售住宅總價中位數為1780萬元，較2024年減少160萬元，總價中位數跌幅達8.2%，是七都預售住宅總價下修幅度最大的都會區。





▲七都預售住宅總價中位數變化。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

陳金萍表示：「近年新竹縣市預售屋市場在竹科受惠全球半導體需求熱潮中快速成長，預售住宅價格追上新北市，在第七波管制以後，消費者態度也轉趨謹慎不再輕易追價，新竹縣市預售住宅交易量明顯減少，交易量年減80.8%。」

陳金萍接著表示：「加上歷年預售住宅價格漲幅過大，2025年房價基期已明顯超過購屋族負擔，購屋總價中位數向下調整8.2%，新竹縣市預售住宅價格顯著向下修正。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「過去新竹地區投資氛圍重，自然在房市沒有人氣時，收到的影響最為劇烈，且台股強勢，近來站上3萬6創新高，以竹科人對產業高度敏銳的背景下，將資金移入股市的程度也可能較其他縣市明顯。」

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