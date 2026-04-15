重購退稅踩雷！「設籍晚一步」換屋族遭追200萬稅款

▲近期一名民眾辦理「小換大」重購退稅，卻遭國稅局認定資格不符，遭追繳高達200萬元稅金，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

換屋族每一步都要注意！近期一名民眾近日在社群平台發文求助，表示自己辦理「小換大」重購退稅，卻遭國稅局認定資格不符，遭追繳高達200萬元稅金，專家提醒，除了設籍時間點外，還有遷入後也需入戶籍滿5年。

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該貼文指出，自己於2024年8月購入新屋，但9月才將戶籍遷入舊屋，並於2025年出售舊屋。期間舊屋均作自住使用，無出租情形，也具備實際居住事實。

當初在進行房屋買賣時，已委託代書協助，並明確表達要申請「小換大」重購退稅，相關文件亦依規定備齊並完成申報。不過，國稅局審核後認定，網友購買新屋當下，舊屋尚未設籍，因此不符合「自用住宅」相關規定中的設籍要件，即便後續已完成設籍並出售，仍無法追溯認定，最終駁回退稅申請，並要求補繳約200萬元稅款。

▲除了設籍時間點外，新屋遷入後也需入戶籍滿5年，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，原PO質疑，實際上舊屋確實為自住使用，僅因設籍時間點落差即遭否決，認為規定過於僵化，面對網友質疑為何不設籍在舊屋，原PO解釋，係因為老家的縣市的補助比較好，所以沒有第一時間設籍，他也上網詢問是否有申訴成功的案例或補救方式。

對此，澄岳地政士事務所所長鐘雅馨說明：「這個案例引起不少網友討論，其實在買的當下，該戶戶籍確實就沒有符合資格，要申訴可以用自住事實去解釋，但實務上要花很多時間讓國稅局承辦去相信，以個案審認的方式進行，但機率不樂觀。」

鐘雅馨說：「該案在稅法上就於理不合，不過此次案例其實相當常見，畢竟稅金上會相差很多，提醒換屋族簽約前就要確認， 另外還有一個很容易被忽略的，就是換屋族重購退稅成功後，有規定5年內新住處不能再買賣移轉，若在5年內又將戶籍遷出，戶籍即不符合退税資格，也會被追回退稅金額，不少人收到稅單才驚覺。」

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