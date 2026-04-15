存到頭期款！　高雄小資女糾結「賣股換房」：怕少賺

▲有高雄人透露，自己從小就夢想擁有一間屬於自己的房子，好不容易存到買房自備款，在最後關頭卡關。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

年輕人想買房，第一個難關就是頭期款。有高雄人透露，自己從小就夢想擁有一間屬於自己的房子，好不容易靠投資股票存到買房自備款，準備進場鳳山預售案，卻在最後關頭卡關，猶豫該不該賣股換房，深怕一出場就少賺一大段。

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股市屢創新高點，但近年在央行第七波信用管制下，房股卻出現明顯「房股背離」現象，台股股價雖然相當亮眼，但房價卻持續低迷，不乏新案開始讓利。

有高雄人坦言，她從小就夢想擁有一間屬於自己的房子，因家中無法提供資源，已經有心理準備只能靠自己的能力購屋，她辛苦工作，靠投資股票、基金慢慢累積資產，直到今年終於存到頭期款，鎖定鳳山生活圈、貸款成數較高的預售屋，甚至在77期重劃區已經找到符合通勤與需求的物件。

不過現在她陷入兩難，一方面，若賣股買房，不必向父母或另一半借錢，婚前入手也能確保所有權；但另一方面，手中持股表現不錯，賣了就少賺未來的獲利空間。

▲若是預售屋，可依工程款進度分批調節資金，不一定需要一次賣光股票，兼顧購屋與投資布局。（圖／記者張雅雲攝）

有身邊親朋好友分析，「股票沒賣永遠只是紙上富貴」，未落袋前都存在變數，也有親友分享賣股換房後，雖然少賺一段行情，但換來穩定居住空間，生活品質明顯提升。

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，鳳山77期重劃區位於國道一號五甲系統交流道及88快速道路鳳山交流道之間，聯外交通相當便利，若是預售屋，可依工程款進度分批調節資金，不一定需要一次賣光手中股票，兼顧購屋與投資布局。

蔡博丞說：「而且若回頭看2年前，高雄房市最熱時，多數人關注的都是如何進場買房，而非把原本的購屋資金轉去投入股市，顯示對有實際居住需求的族群而言，房子本質仍是生活必需，而不只是投資標的。」且現在房市與股市走勢不同步，正好也讓不少有剛性需求的首購族重新思考，資產究竟該停留在金融市場，還是轉進具備居住功能的不動產，就看個人需求決定。

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