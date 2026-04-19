隔一河一路每坪少10萬　這區房市現「近距離價差」





▲北台中預售市場近期出現「近距離價差」現象，不少新案僅因一條道路或河川之隔，單價就出現每坪約10萬元的落差。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市震盪，北台中預售市場近期出現「近距離價差」現象，不少新案同處相鄰區段，生活機能、交通條件至生活圈差異有限，卻僅因一條道路或河川之隔，單價就出現每坪約10萬元的落差，其中更以預售屋價差最為明顯。

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以推案重心的14期生活圈來說，久樘開發近期推出新案「久樘歐森」，基地橫跨十四期與水湳雙生活圈優勢，主打28～37坪、2至3房，甫進場開價自每坪55萬元起，相較之下，僅一路之隔的「青園与溪行」，主打39～45坪純3房產品，平均成交單價已達每坪66.25萬元。

另外，山北屯地區的廍子重劃區，市場討論度頗高的富華建設預售案「富華澐光」，規劃25～35坪、2至3房產品，實價登錄平均成交單價約為每坪41.34萬元，而隔著一條大里溪的「大城知丘」，目前平均成交單價則達52.5萬元，也進一步成為購屋族關注焦點。

▲在相近條件下，規劃出更符合市場接受度的產品內容與定價策略，成為預售市場主要課題。（圖／記者陳筱惠攝）

其實近期不僅出現區段「近距離價差」，北屯行政區價差也趨於明顯，近期熱鬧的14期重劃區單價已達6字頭之時，正常37坪3房物件總價帶已來到2800~3000萬元區間，反觀舊北屯市區，擁有捷運松竹站與舊社站，預計2026年中交屋的「鼎佳興境」還有3房1800萬元、單價4字頭的甜甜價。

久樘開發銷售部總經理黃照旺表示：「當前北台中預售市場，尤其在鄰近區段生活圈差異有限的情況下，過去由建設題材所撐起的價差，未來都將面臨更直接的市場檢驗。」

黃照旺認為：「相較之下，具備品牌信任度、產品規劃完整，且總價設定更貼近自住需求的個案，反而更有機會在這波比價氛圍中脫穎而出。對建商而言，未來比拚的關鍵也不再只是地段題材，而是誰能在相近條件下，規劃出更符合市場接受度的產品內容與定價策略。」

台灣房屋信實崇德店店長明而康則認為：「現階段除了品牌力、產品力，不少自住客更在意的是小環境，會有其價格落差的原因百百種，但小環境中包含生活動線、風水地形、嫌惡設施距離、甚至是周邊未來土地開發進度，都是讓消費者決定購買、建商讓利的因素。」

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