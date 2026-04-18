三重右岸破百萬後「左岸動了」　上半年推案價曝光

▲2026年上半年三重左岸僅有1場新案推出，推案價市場預估在8字。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年三重右岸「潤泰CITY PARK」每坪成交114萬元，創區域新高，引發熱議。業者表示，右岸開發已相對飽和，而另一頭的左岸才正要起步，目前左岸每坪均價75萬元，2026年上半年僅有1場新案推出，推案價市場預估在8字頭。

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去年二重疏洪道重劃區右岸、 三重捷運聯開案「潤泰CITY PARK」每坪創下114萬元成交紀錄，創下三重新高價，震撼市場。而另一頭的右岸地區，最高價則為「新濠漾系列」小坪數產品，三期、四期都有戶別成交站上9字頭。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「三重右岸開發已相當飽和，尤其是捷運站周邊，已沒有什麼新案，隨CITY LINK商場開幕，區域建設利多也都到位，接下來三重最具建設話題的重劃區就是左岸。」

據市調資料顯示，三重左岸目前線上個案約有6~7場，包括：「寶石承岳」、「潤泰印象左岸」、「市政帝景」、「市政帝寶」、「都廳大院」等案。而2026年上半年推出的個案預計只有「寶石敦岳」一場，將在5月推出，整體區域案量不多。

「寶石敦岳」基地面積逾1500坪，座落重新路五段、五谷王北街角地，預計年底取得使照，興建3棟地上21層住宅，特別的是最小坪數38坪，這也是寶石建設近年來首次推出40坪以下的產品，全案總銷60億元。

據《樂居網》資料顯示，三重左岸近1年每坪均價75萬元。而「寶石敦岳」位於重新路第一排，緊鄰捷運先嗇宮站，市場預估推案價格將在8字頭。





▲三重右岸新案最高價「潤泰CITY PARK」每坪已達114萬元 。（圖／記者項瀚攝）

海悅專案經理林君澤表示：「三重左岸又被稱為新北市政特區，新北市第二行政中心預計在年底落成，預計有3000名公務員進駐，市府指標性建設將帶動區域快速發展，許多老舊廠房也積極投入立體化，變身總部大樓，總計估將新增2萬名工作機會。」

林君澤坦言：「三重右岸建設利多已到位，而左岸才正要起步，不敢說未來會超車右岸，但隨區域發展到位，每坪75萬元均價將逐步往上走，站穩8字頭以上。」

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