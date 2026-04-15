「日月神教」Q3揮軍路科啟動徵才　在地：租屋供給告急

▲全球封測龍頭「日月光半導體」揮軍高雄路竹科學園區，預計第3季設備進駐，4月25日搶先舉辦「假日徵才」。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

「日月神教」真的來了！全球封測龍頭「日月光半導體」揮軍高雄路竹科學園區，預計第3季設備進駐，4月25日搶先舉辦「假日徵才」，近期也一口氣釋出多項工程、製程、環安衛及生產幹部職缺，專家表示，套房月租金站上1萬元，但供給明顯跟不上。

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作為全球封測大廠，日月光長年在IC封測產業占有關鍵地位，因產業版圖龐大、影響力強，被不少網友戲稱為「日月神教」，預計Q3正式進駐路竹科學園區，也被視為南部半導體產業鏈再擴張的重要一步。

4月25日在岡山搶先舉辦「假日徵才」，根據徵才訊息，一口氣釋出多項工程、製程、環安衛及生產幹部職缺，月薪從3.5萬元起跳，部分輪班職缺上看6.5萬元。

有在日月光任職的工程師透露，日月光工作節奏快、加班頻率高，屬於高壓產線環境，不過公司另有員工分紅與績效獎金，對不少求職者仍具一定吸引力。

▲目前路竹租屋市場已出現變化，產品以透天改套房為主。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋岡山天下加盟店店東李美麗表示，日月光第3季就會進入量產階段，屆時人力需求勢必放大，「人力一定會以在地為主」，且路竹科學園區周邊串聯岡山本洲工業區，並緊鄰台17線，生活圈涵蓋岡山、永安、彌陀等地，且路竹近年新增供給不多，租屋需求不只集中在路竹，也會外溢到周邊。

李美麗指出，目前路竹租屋市場已出現變化，產品以透天改套房為主。過去在高科技產業尚未大舉進駐前，套房月租金多落在6000元上下，近年隨就業人口持續移入，依屋況與裝潢條件不同，月租金已明顯上揚至8000元到1萬元，漲幅約1~2成相當有感。

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，路竹有路竹科學園區，位於半導體產業S廊帶線上，目前介於透天轉往華廈產品推案的轉型期，根據實登顯示，新案成交價最高已站上3字頭，新透天開價都要2000萬元起跳，戶數也不多。

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