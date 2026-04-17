拚危老改建卡位大車站　建商鎖定中區「公嬤級」建物

▲台中市中區隨著時代變遷一度沒落，老舊幾乎成了這裡的代名詞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

老舊，幾乎成了台中市中區的代名詞。不過，市府宣示重砸600億元全力推動「台中大車站計畫」，指標建設「大台中轉運中心」力拚今年底啟用，也帶動區域一波危老改建熱。

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台中市政府全力推進「台中大車站計畫」，其中「大台中轉運中心」將串聯未來捷運藍線，整合鐵路、國道客運、市區公車等交通系統，打造「7轉7接」複合式轉運節點。硬體規劃上，轉運中心設有506席汽車停車位及1469席機車停車位，有望大幅紓解市中心長期以來的交通壓力，預計年底正式啟用。

▲不少中小型建商看準「公嬤級」建物的危老價值，願意收購。（圖／記者陳筱惠攝）

隨著建設利多落地，周邊房市跟著「水漲船高」，根據實價登錄揭露，由敬華飯店改建的「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，規劃42~46坪3房產品，每坪均價55萬元。

另外，柳川東路三段的「森宇緻富」，每坪均價57.36萬元；而「昂峰京澄」均價54.8萬元。前身為由留日醫學博士張耀東開設的婦產科診所的「九上州廳」最高單價也達59.05萬元。

此外，荒廢長達20年的「豐中戲院」舊址，2024年由澄鎧建設以單坪76萬元、總價1.91億元購入；另外，凱御國際也積極卡位，買下柳川段六小段約309.76坪土地，總價達2.55億元，換算單價高達82.5萬元，該案已取得建照、伺機推案。

據在地開發商私下討論，有不少過去一坪單價200萬元的高價商業地，在經歷商圈移轉後，隨著屋主年齡層漸高，願意釋出，也不少中小型建商看準「公嬤級」建物的危老價值，願意收購。

誠邑築建設董事長沈瑞興指出：「中區推案量始終不高，主要因土地整合難度高，在地新案大多坪數偏小、規模受限，而能否在舊城區推出具規模的指標建案，做出差異性的建築，將成為區域房市溫度的重要觀察點。」

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「中區具備成熟交通與商業基礎，加上近年政府積極活化舊城，吸引文創與觀光人潮進駐，區域氛圍明顯轉變。另一方面，中區老屋比例高達7成，帶動危老改建需求持續升溫。」

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