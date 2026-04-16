士林「特力屋」驚傳5月歇業！　官方急澄清曝改裝計畫

記者項瀚／台北報導

「特力屋」士林店規模龐大，占地4000坪，全館將在5月11日暫停營業，進行商場改裝，將引進其他零售品牌、美食街等等。經查，房東地主大有來頭，為宏泰集團關係企業，該集團掌門人林鴻南被譽為「全台地王」。

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▲特力屋士林店規模龐大，占地4000坪，地主是宏泰集團關係企業，掌門人林鴻南被譽為「全台地王」 。（圖／記者項瀚攝）

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「特力屋」士林店位於基河路上，緊鄰中正路、士林夜市，該店規模相當龐大，也開業超過20年，而近期在櫥窗外貼上「改裝出清，3折起」，但尚未張貼何時開始改裝的公告。

此消息在Threads上曝光，網友們眾說紛紜。對此，特力屋官方帳號特別留言回應：「特編來澄清！特力屋士林店是配合商場同步進行全面裝修，暫停營業只是期間限定喔！」

該建物占地廣大，高達約4000坪。建物方面，為屋齡25年的2層建築，營業面積約3800坪，B1是「HOLA 和樂家居」、1樓除了有間爭鮮小店面，其餘空間都是特力屋。

經查謄本，土地由凱達實業、鴻勝實業持有，約30年前就透過共有物分割取得。這兩家公司都是宏泰集團的關係企業，也就是由「全台地王」林鴻南所主導的宏泰集團。

▲特力屋士林店將於5月11日暫停營業，進行商場改裝工程，1樓傳出將引入迪卡儂。（圖／記者項瀚攝）

據了解，該商場就是由宏泰自己招商，定位是滿足士林人日常採買、餐飲、購物、運動的需求。

而該商場的改裝規劃為何？記者實地走訪，特力屋店員表示：「商場將於5月11日暫停營業，進行改裝工程，1樓的特力屋會變成特力屋+迪卡儂，B1的HOLA 則會變成HOLA +美食街。」至於是否還有哪些品牌將進駐，就不得而之了。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「將商業空間面積分割，並導入多元商家，不僅能創造更高的租金單價，極大化租金收益，更可吸引較多消費族群。以特力屋來說，在線上購物群眾比例逐年增加下，實體展示空間較過去精簡；而迪卡儂近來又有展店需求，是個雙贏的結果。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該地段精華，靠近士林夜市坐擁大量人潮，且商場具停車場資源，能順勢達到集客導客效果，以交通地理條件來說又能吸引三重、淡水、北士科等區來客，此外還緊鄰正在興建中的捷運北環段，頗具規劃為多元商場的條件。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該土地面積近4千坪，使用分區為住三，開發效益驚人，但房東地主決定改商場，顯示其資金實力雄厚，此外宏泰對於土地活化使用、商場經營、招商都頗具實力與經驗，信義計畫區商場的成功就是最好的例子。」

▲士林特力屋商場的分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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