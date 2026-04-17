1家4口高雄市區換房！他嘆「屋齡40年↑一堆」　專家建議曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高房價讓不少換屋族愈看愈心累。一名網友發文直呼，隨著小孩長大，原本一家四口擠在老舊小透天，開始認真找房想換屋，卻發現高雄市區不論是老透天、新大樓，幾乎都很難找到真正符合家庭需求的產品。對此，信義房屋專家建議換屋族回到坪數需求本身，優先看屋齡20至30年的中古大樓，或把範圍擴大，通常比較有機會找到總價可負擔、室內空間也夠用的產品。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「換屋怎麼那麼難，沉重的無力感！」提到孩子長大了，他開始密集看屋，雖偏好透天，但市區透天多半屋齡40、50年，不管改建、拉皮，工程費用都會越來越貴，加上缺工、少子化，老屋整建只會更困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於改看可立即入住的新大樓，他又嫌一進門就是廁所、廚房的格局很「倒彈」，加上非主臥空間太小、公設太多，「像我們這種一家四口，還想再生的家庭，到底是要怎麼換屋？」

友人「搬到基隆」：每年都帶兩寶出國

貼文曝光後引發討論，「需要空間怎麼會看新大樓？那樣的預算當然看舊大樓」、「高雄市區1500買不到三房？」「任何花費不都是你看自己有多少錢去選擇嗎」、「不想新又想大，就要看看自己資產到哪裡，只想新有想大…沒辦法，台灣人有錢人太多，你的PR沒到就是這樣。」

還有人表示，「1500可以買老大樓大又舒服，但你看不起」、「不要堅持市區就有」、「我朋友（真的！）本來看上木柵一個40年老公寓2千萬，可是她跟老公月薪合計才10萬，所以最後買在基隆，10年大樓600萬（含車位），室內30坪，客廳房間都大。買房成本大降後，最近每年都帶兩個孩子到日本或韓國玩。」

專家建議換屋族「務實回到坪數需求」

不少網友點出關鍵還是在預算與條件取捨，有人直言「你選地點，那就放棄坪數跟新舊，選新舊就放棄坪數」，也有人建議，若總價抓在1500萬元，高雄市區其實還是找得到20至30年、低公設的中古大樓三房，或往其他區域找空間更大的物件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以高雄市區目前房價來看，總價1500萬元若要同時滿足市區、屋齡新、空間大與適合一家四口居住等條件，難度確實偏高，建議換屋族務實回到坪數需求本身，優先看屋齡20至30年的中古大樓，或把範圍擴大到鳳山、仁武、大寮、楠梓等外圍區域，通常比較有機會找到總價可負擔、室內空間也夠用的產品。