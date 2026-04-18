買房別碰2樓、4樓、宮廟旁？全場吵翻　專家曝買方卻步這一類

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族發文直呼，「二樓！四樓！頂樓！宮廟旁！不要買！便宜不是治百病是會要了你的命」，一句話掀起大批討論。不少人反駁4樓、2樓根本沒有那麼可怕，反而各有優點，真正要小心的其實是屋況、管線、噪音與轉手性。信義房屋專家也認為，樓層與嫌惡設施不能一概而論，重點還是要回到產品本身條件，以及未來是否影響居住品質與市場接受度。

原PO以多年買房經驗提醒，二樓、四樓及宮廟旁的房子最好不要碰，但貼文一出立刻引來大批網友反駁。有人表示，新大樓二樓若樓下是大廳或公設，對有小孩家庭反而方便，「孩子每天跑跳也沒人抗議」。

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至於被點名的4樓，更是最多人喊冤。許多網友直言，現在年輕買方多半不再忌諱諧音，反而認為4樓樓層不高不低，電梯壞了也還能接受，價格若有優勢更值得考慮。另有不少人分享自身經驗，稱住4樓多年也沒遇過問題，甚至還有人笑說「買4樓後財運變好」、「四樓很快賣出去」，顯示市場接受度早已不像過去那麼保守。

新大樓採獨立排水「解決堵塞逆流疑慮」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，二樓是否要避開，關鍵其實在屋齡與管線設計，早期舊大樓確實較容易有共用排水管線、堵塞逆流等疑慮，但新大樓不少已採獨立排水，問題不能直接套用。

曾敬德說到，四樓本身並不是房市上的明顯抗性，真正會影響價格與轉手的，通常還是嫌惡設施與生活干擾，例如宮廟旁的噪音、活動、交通與出入人口較複雜，這類物件確實較容易讓部分買方卻步，銀行鑑價與市場接受度也可能相對保守。因此買房與其只看樓層迷思，不如優先確認建物屋況、社區管理、周邊環境與未來轉手性，這些往往比住在幾樓更重要。