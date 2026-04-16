營業逾30年3大高雄地標全滅　周邊房價已漲1成

▲營運30年的家樂福愛河店，近期也公告因租約到期，4月底將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人崩潰！3大地標接連退場只剩回憶。高雄國賓飯店、大統百貨五福店陸續熄燈，今年正式拆除，連營運30年的家樂福愛河店，近期也公告因租約到期，4月底將結束營業，充滿南部人回憶的3大地標即將消失。根據統計，地標還沒轉型，周邊房價先漲1成。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄3大地標營業至少30年起跳，是不少南部人的共同回憶。大統百貨五福店營運51年，3月開始拆除，未來發展仍待規劃；高雄國賓飯店營運42年，目前也開始拆除，將改建為住商大樓；家樂福愛河店則營運30年，2021年由台中豐邑機構以總價約42億元取得，4月底即將停業，改建景觀大樓。

根據台灣房屋集團統計3大退場地標周邊房價，大統百貨五福店周邊，從2023年每坪24.5萬元，至2025年已來到27.8萬元，3年漲幅達13.5%；高雄國賓飯店周邊從24.2萬元上升至26.7萬元，漲幅10.3%；家樂福愛河店周邊則由20.2萬元微幅上升至21.1萬元，漲幅4.5%。

▲高雄退場地標周邊近三年房價。資料來源：內政部實價登錄；台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2025年整體房市轉趨收斂，但精華區段仍具抗跌性。3大地標皆位於南高成熟商圈，生活機能完整，市場以中古屋為主，新案供給稀少，價格相對容易受到新案帶動。

漲幅最高的大統五福店位於五福商圈， 住商機構高屏區協理林祺博分析，預售案單價約每坪45萬元上下，屋齡15~25年的中古大樓，單價28~33萬元，是目前區域成交主力。

台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，國賓飯店與家樂福愛河店皆正對愛河，具備水岸景觀優勢，區域條件本就稀缺，加上黃金角地效應，土地成本高，未來開發案價格具備支撐力。以目前周邊預售案「京梧桐」、「立信立天下」等景觀宅觀察，成交單價已見6字頭，推估未來新案開價將落在6~7字頭區間。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法