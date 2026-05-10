科技男買房「觀念順序」錯誤　錯失愛屋還多噴70萬

▲中古屋，示意圖非本文事發地。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市永和區一名34歲科技業男子，本想著年薪120萬應該有能力購屋，卻因一個的錯誤觀念順序，導致流程延宕3個月，最後不僅理想物件沒買到，還損失高達70萬。

誤判貸款成數錯失良機

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，一位新北科技男看上一間開價1350萬、屋齡15年的中古屋，雙方最後談妥以1280萬成交，不過最後卻因為男子未先問銀行貸款成數，導致手頭資金短缺百萬。科技男不放棄，一連跑了4家銀行，沒想到此舉卻讓他因「密集申貸」導致聯徵紀錄出現警示，被扣信用評分。

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過了三個月，原本看中的物件，因賣方無法等待，賣給了出價1300萬的買家，而同社區的房價也因為新成交新額而一併條漲，最後男子在同社區另購一間，最後只能用1320萬購買。

▲中古屋示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

除此之外，因為男子的信用評分被扣，房貸利率也從2.6%被加碼到2.8%，以貸款1000萬分30年計算，利息負擔直接多出30萬，加上房價價差，男子等於損失了70萬元。

釐清自身條件優先於談價

「Cosmo房產教練」表示，正確購屋順序應為「先確認貸款額度、算出款項缺口、鎖定價位」後再出手，提醒房貸並非購屋的最後一步，而是決定勝負的第一步。越晚確定貸款條件，出手的速度與議價空間就越小，當你在與銀行周旋時，優質物件早已在市場消失，徒留追不回的增值房價與利息支出。