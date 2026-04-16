海線房市慘遇惡性循環　指標社區轉手驚見1字頭

▲台中海線房市在歷經10年發展，從1字頭賣破4字頭，如今成屋轉手再現1字頭個案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線房市在歷經10年發展，從1字頭賣破4字頭，近期實價揭露顯示，指標造鎮社區轉手又回到1字頭成交的現象，專家觀察，目前新市鎮中心，「房價繞一圈回原點」也出現相當罕見的房價倒掛現象，新開預售屋價格比成屋還低，也讓成屋價逐步下拉，形成惡性循環。

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根據最新實價資料，位於梧棲區八德路一段的造鎮社區，3月以總價505萬元成交，拆算單價約18.12萬元，回頭對照該戶於2009年預售時總價478萬元、單價16.96萬元，5年間僅小幅增加27萬元，漲幅約5.6%。若扣除通膨與持有成本，幾乎呈現「原地踏步」。

▲專家認為，新市鎮中心房價出現倒掛現象，新開預售屋價格比成屋還低，也讓成屋價逐步下拉，形成惡性循環。（圖／記者陳筱惠攝）

進一步觀察同社區交易，價格落差明顯，2月曾出現單價24.11萬元的成交紀錄，至3月更下探至18萬元水準，短時間內每坪價差高達6萬元，顯示市場買氣轉弱，價格逐步鬆動。

海線不動產實務顧問紀光烜分析：「海線房市過去受惠於重大建設議題與低總價優勢，吸引大量投資買盤進場，帶動預售價格快速墊高。然而區域供給量體龐大、產品同質性高，呈現多殺多情況。」

此外，過去預售市場常反映「未來價」，買方願意為區域發展預期買單，但隨著成屋陸續交屋，實際生活機能與入住狀況逐漸被檢驗，導致預售與成屋之間出現落差，也是台中首個出現「房價倒掛」的現象，新開預售屋價格比成屋還低，也讓成屋價逐步下拉，形成惡性循環。

海線代銷業者透露：「一個社區有5戶進法拍，這個社區價值就拉不上來，同理，一個重劃區有5個社區開始出現回頭價，依照過去不動產的經驗，這樣的多殺多殺盤，可能將盤整5年。」

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