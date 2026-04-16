「最貴菜園」身價再翻倍　富邦每坪980萬吃57坪刷新高

▲富邦持續整合信義區「最貴菜園」（現為停車場），以5.6億元再吃下57坪，換算單價高達980萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

富邦持續整合信義區「最貴菜園」（現為停車場），以5.6億元再吃下57坪，換算單價高達980萬元，創下信義區歷史新高。專家表示，該案即為D1案，確切規劃尚未定案，未來成為商辦、飯店、住宅的可能性都存在。

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信義區世貿一館對面，也就是信義路五段、莊敬路交叉口土地，2000年時每坪已要價230萬元，被附近居民用來種植蔬菜，因此被稱為「最貴菜園」，景象特殊。

這座「最貴菜園」連同周邊土地2011年由富邦集團陸續整合，還曾以每坪929萬元，創下該地整合新高單價。而這塊土地過去曾變身為籃球場，現在則是停車場。

住商機構觀察最新實價登錄揭露，這塊土地當中的信義段五小段39-7地號，面積57坪，以5億6550萬元交易，每坪高達約980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。

▲台北市信義區信義段五小段近年成交紀錄。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

經查謄本，本次賣方為華友聯休憩事業公司，買方則為3間法人，其背後都是富邦集團，顯示富邦持續整合這塊精華土地。

住商不動產北市區協理錢思明表示：「最貴菜園整體街廓占地超過2500坪，土地所有權相當複雜，又由於地處全台最精華地段，土地寸土寸金，更增添開發商整合難度，致使黃金地段土地僅能淪為菜園、球場與停車場等用途。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該案即為『富邦D1』案，目前具體規劃尚未定案，豪宅、商辦、飯店的可能性都存在，但認為其中規劃住宅是不錯的選項，而目前富邦在區域還有另一住宅案籌備中，即為鴻禧大樓都更案。」

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