買預售屋驚見「100戶僅7戶出售」他憂沒鄰居！網笑：更該擔心1事

▲原PO擔心買氣不佳。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近年來房市熱度逐漸降溫，不少建案過去一開賣就能迅速完銷，如今卻出現銷售不如預期的情況，一名網友表示，最近購入一間預售屋，預計2029年交屋，不過整棟約100戶的建案，開賣至今僅售出7戶，讓他擔心未來入住後是否會沒有鄰居，太過冷清，貼文掀起熱論。

房子賣得慢讓他很擔心

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一名網友表示，最近剛買下一間預售屋，預計2029年交屋，但整體銷售狀況不如預期，約100戶的建案目前只賣出7戶，讓他開始擔心未來交屋入住後，是否會因住戶過少而顯得冷清，「這種賣況是正常的嗎？會不會交屋之後我沒鄰居？」

貼文一出，網友認為這反而是優點，生活比較安靜，「公共空間幾乎是你的」、「沒鄰居我覺得很安靜，不錯呀」。也有人直呼別擔心，「建商都不怕了，你別擔心」、「你放心，真賣不出去降價促銷就有人來瘋搶了」、「2029年喔，現在還好吧」、「100戶賣7戶不錯呀，我這邊有建案300戶半年賣10戶」。

也有人提到，「要賣最少3成，銀行才會讓建商動用工程款，之前有建商賣太少戶，最後撐不住降價」、「你該擔心的是，建商收到的錢蓋不蓋得完」、「你該擔心的是，後來不會變成爛尾樓」、「多年後建商一口氣清倉，你看實價可能會有點委屈就是了，學長買100坪的建案就是這種情況」。

2025年預售屋交易量縮7成



在銀行房貸緊縮，以及「金龍海嘯」央行第七波信用上路以來，預售屋交易量不僅大跌、總銷金額更創下幾年來的新低紀錄。永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，公開了全台主要縣市在2025年預售屋銷售情形，其中新竹縣市、高雄市年減幅都高達8成。

根據實價登錄資料，預售屋在2025年1-11月交易量為3.5萬餘件，相較於2024年同期的11萬件，大減7成，顯示2025年房市進入修正期，對預售屋市場衝擊猛烈。