窗戶髒到模糊！達人教用「1物」清潔　沒刮刀也能擦到透亮

▲玻璃窗清潔讓人傷腦筋，尤其是外側，看著厚厚灰塵卻不知道從何下手。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王麗琴／綜合報導

家中窗戶若不定期清潔，容易佈滿灰塵、霧感明顯，不過如何擦得乾淨，尤其是窗戶外側怎麼清潔乾淨總讓人頭痛。家事達人陳映如即分享一種超簡易的清潔方式，只要利用家庭常見的「平板拖把」，不用刮刀就能把窗戶擦得乾淨透亮，簡單、有效、安全又好操作。

家事達人陳映如在臉書粉專分享，透露外甥女近日向她求助，詢問玻璃窗戶的清潔方法。從畫面中可見，其外甥女家中窗戶因長期未清理，布滿灰塵與霧狀髒汙。陳映如表示，外甥女原本想買工具，但沒有玻璃清潔機器人，也沒有找到磁吸式玻璃擦，雖已上網訂了桿子及刮刀，結果卻缺貨還沒到。

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平板拖把清玻璃4步驟

對此，陳映如指出，遇到這種情況，其實可先用家中常見的「平板拖把」替代清潔。首先先用「乾的拖把布」把灰塵擦掉，這步不能省略；第二步，在拖把布上噴適量玻璃清潔劑或稀釋過的洗碗精；第三步，再用微濕的拖把布將整面玻璃全面擦拭；最後，再用乾的拖把布，把水痕與清潔劑擦乾淨即可。

陳映如補充，這個方法特別適合臨時沒有工具，或不想額外添購清潔用品的人；若沒有多餘的拖把布，也可以把「乾抹布夾在拖把上」替代使用，同樣能達到不錯的清潔效果。

務必在安全範圍內清潔

她也特別提醒，清潔窗戶外側時務必特別注意安全，很多窗戶的設計不方便外側清潔，記得要在安全範圍內操作，千萬不要勉強探出窗外，以免發生危險。