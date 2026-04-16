北門路商圈沒落「店面集體出走」　在地坦言：認不出來！

▲位於站前商圈的北門路，近期出現整排店面接連租售，讓不少在地人直呼「沒落到認不出來」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南人青春回憶又少一排。位於站前商圈的北門路，近期出現整排店面接連租售，不只昔日指標店家光南搬家，周邊也有多間店面釋出，一口氣整排空出5間店，讓不少在地人直呼「沒落到認不出來」。專家表示，都是1關鍵讓租金腰斬也難救回人潮。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧北門路全盛時期，台南人公認是學生與年輕人最熟悉的逛街地標，堪稱書街、電腦街，也是學生買文具、唱片、3C用品的重要商圈，「以前有光南、書店、唱片行、文具店、補習班，只要一考完試，整條路人潮多到滿出來。」

▲北門路全盛時期，台南人公認是學生與年輕人最熟悉的逛街地標。（圖／記者張雅雲攝）

近期出現整排店面一共5間店面掛出大大的租、售廣告，連營業至少30年的「光南大批發」台南北門門市都搬家，對照如今整條街景和記憶中的落差，被在地人直呼「北門路已經沒落到認不出來」。

根據銷售、租賃資料，「光南大批發」舊址為地上3樓，地坪105.85坪、建坪164.58 坪，月租金28萬元。出售中的店面開價也出現降價，左邊3間連棟店面從打包1.6億元降價到4721萬元、4941萬元、5460萬元，降了約878萬元。另一側店面則是開價6300萬元。

▲北門路是台南精華地段，以火車站為核心，串聯北門路、中正路、青年路一帶。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，北門路是台南精華地段，以火車站為核心，串聯北門路、中正路、青年路一帶，過去仰賴學生族群與通勤人潮撐起買氣，周邊住宅密集、人流車潮旺盛，商業機能相當發達。

台灣房屋台南勝利加盟店店長謝智源表示，北門路沿線以透天店面為主，換算地價仍維持每坪約120萬元，成交價落在100萬元出頭，與10年前的高點相比，小幅修正1~2成，屋主普遍仍有撐價心態。不過，租金表現卻呈現明顯反差。以大型店面為例，10年前月租金可達50萬元，如今同一棟店面，租約到期後，屋主重新開出19.8萬元招租，等於直接腰斬，租金下滑的趨勢相當明顯。

▲北門路小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

葉沛堯分析，北門路過去仰賴學生族群與實體零售，隨少子化、補習人口減少，加上書店、3C與唱片等實體購物需求被電商取代，且北門路沿線都被畫為紅線後，停車問題成為壓垮商圈的最後一根稻草。不但停車格不足，科技執法上路後，臨停2分鐘就收到罰單，逛街人潮停留意願大幅下降，即使租金下修業者承租意願也有限。

不過台南未來鐵路地下化完工後，謝智源指出，台南火車站前後站將縫合為以車站為中心的大型商圈，北門路沿線店面有機會轉為「雙面臨路」，提升使用價值，但短期內若停車與人流問題未改善，商圈回溫仍有難度。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法