台南Q1買賣移轉年增18%　1區大量交屋撐起房市表現

▲台南市地政局公布第1季買賣移轉棟數統計，建物移轉年增18.05%，但季減4.56%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南市地政局公布第1季買賣移轉棟數統計，建物移轉年增18.05%，但季減4.56%，土地交易則是同步下滑。專家分析，移轉數字表面看似增加，實際主要是完工交屋潮挹注，撐起第1季房市表現。

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根據台南市地政局統計，第1季土地買賣筆數9171筆，季減7.39%、年減4.13%；建物買賣棟數4944棟，季減4.56%，但較去年同期增加18.05%。其中，建物辦竣第一次登記後移轉達1876棟，占比37.94%，顯示新建案完工交屋持續湧入，成為第1季交易量最主要支撐來源。

若從行政區觀察，交易熱區集中在歸仁、永康、安南及安平4區，合計占全市建物移轉量約45%。其中，歸仁區以607棟罕見居全市之冠，季增29.70%、年增更高達217.80%，交易表現最為突出。此外，仁德區新屋移轉占比高達72.56%，幾乎可說是由交屋潮一手撐起區域交易量。

台南市長黃偉哲表示，近年南科發展效益持續外溢，帶動就業人口成長，雖然本季交易量較上季略減，但年增表現仍顯示市場具一定韌性，而新屋交屋也持續成為穩定交易量的重要支撐。

▲台南市第1季房市交易熱區。資料來源：台南市地政局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

對目前市場呈現盤整格局，台南市地政局長陳淑美指出，建物交易量雖仍維持年增，但土地交易減少，也反映開發端態度趨於保守。她分析，土地交易屬於開發前期行為，較容易受市場觀望、資金配置及開發時程影響，短期波動屬正常調整。

海悅廣告主任李宏鳴表示，歸仁受惠高鐵特區重大建設題材，有沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、台南會展中心已完工，未來還有南科4期等，利多不斷。

從住宅市場來看，高鐵特區2020年預售首案「國家強棒」進場，迄今已有16個新案全數完銷，隨新案完工，將陸續迎來交屋高峰期，也讓歸仁Q1登上買賣移轉棟數冠軍。

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