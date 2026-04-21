南崁成雙北外溢熱區　在地房仲：主流產品「銷售壓力不大」

▲桃園蘆竹區南崁生活圈，憑藉鄰近國道1號交流道與成熟機能，成為許多雙北外溢客的首選。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

桃園蘆竹區南崁生活圈，憑藉鄰近國道1號交流道與成熟機能，成為許多雙北外溢客的首選。在地房仲表示，這1年多來南崁房價面臨修正，但市場需求仍在，主流、熱門的產品適度讓利每坪1～3萬元，多數物件仍能順利成交，銷售上沒有壓力。

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東森房屋南崁辰家加盟店東李帥宸表示：「南崁屬於早期發展區域，整體生活機能完整，加上與林口生活圈高度重疊，在房價相對親民的條件下，持續吸引雙北購屋族進場。」

李帥宸指出：「上南崁發展較早，約30年前即開始成形，主要範圍涵蓋中山路、吉林路一帶，過去由建商大規模推案，街廓整齊，被市場稱為桃園小天母，居住環境相對清幽，早期吸引不少高收入族群進駐。」

上南崁開發已趨飽和，土地供給有限，目前市場以10～30年中古大樓為主，並有許多中大坪數物件，單價普遍站穩3字頭，而屋齡5年內的新案則已站上4字頭。

相較之下，下南崁屬於後期發展區，整體屋齡較新，多數產品落在10年內，單價約為3字尾至4字頭初。部分具備河景條件的住宅，成交單價甚至可逼近4字頭，整體價格表現略高於上南崁。

從買盤結構來看，李帥宸表示：「南崁緊鄰國道一號交流道，又是雙北往桃園的第一站，約有3成購屋族為雙北客戶，隨著林口、藝文特區房價逐步墊高，南崁成為外溢買盤的首選區域之一。」

李帥宸指出：「許多雙北年輕族群因原生家庭未持有房產，在雙北購屋壓力較大，轉而選擇南崁；加上區域生活機能成熟、交通便利，使其具備高度自住吸引力。」

▲南崁往返機場快速方便，交通車多，因此吸引大量航空產業人員購屋素有空姐村之稱。（圖／東森房屋提供）

李帥宸接著表示：「南崁往返機場快速方便，交通車多，因此吸引大量航空產業人員購屋素有空姐村之稱。此外，桃園舊市區、航空城周邊的換屋族也是南崁的主要購屋族群之一。」

在市場修正方面，李帥宸表示：「近年受整體房市調整影響，南崁房價也出現修正，隨著市場盤整1年多，屋主態度逐漸轉趨務實，議價空間增加，自住買方只要積極出價，仍有機會以合理價格入手。」

不過，李帥宸表示：「目前市場主流需求產品，像是屋齡20年內的2房、3房含車，只要屋況良好、價格貼近行情，適度讓利每坪1～3萬元，多數物件仍能順利成交，銷售上沒有壓力。」

▲李帥宸表示，近年受整體房市調整影響，南崁房價也出現修正，屋主態度逐漸轉趨務實。（圖／東森房屋提供）

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