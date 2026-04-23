ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴　學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

▲「達麗世界學」緊鄰捷運青埔站，坐擁康橋國際學校與高科實中雙學區優勢，為北高雄新市鎮寫下宜業宜居新註解。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

隨著南部半導體S廊帶成形，位於關鍵樞紐的北高雄，正迎來一場從「工作地」轉為「生活基地」的質變。台積電不僅帶來龐大產值，也吸引重視菁英培育的高薪科技家庭湧入，直接帶動頂級雙語名校卡位。其中，康橋國際學校的進駐，更讓區域的教育資源與居住價值同步升溫。

▲▼康橋國際學校,高雄校區,籌備處。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康橋國際學校高雄校區籌備處。（圖／記者姜國輝攝）

康橋國際學校高雄校區籌備處招生辦公室主任黃亞青直言，當初評估設校地點時，北高雄的發展潛力是重要因素。近年科技產業南移，許多具備國際視野的家庭遷入，加上少子化以及整體人口結構年輕化趨勢，出現越來越多重視教育品質與全人發展的家長，期待學校能提供孩子未來銜接海外升學或有國際發展的機會，因此會優先考慮有國際課程或雙語教學環境的學校。

▲▼康橋國際學校,高雄校區,籌備處。（圖／記者姜國輝攝）

▲科技家庭傾向選擇兼顧學術、語言能力與國際視野的教育環境。（圖／記者姜國輝攝）

黃亞青進一步指出，康橋在環境或課程設計上皆「以學生為中心、以學生為主體」，特別注重跨域、探究及多功能學習空間，同時打造浸潤式雙語學習情境，讓語言成為日常溝通的一部分，而非單一學科。此外，更適度導入數位科技與創新教學工具，結合K-12一貫化設計與「國際、創新、多元、適性」四大理念，為學生建構全方位學習場域，正符合科技家庭需求。

▲康橋秀岡校區的空拍圖。（圖／康橋國際學校秀岡校區提供）

▲康橋國際學校高雄校區將承襲康橋一貫的建築風格設計（圖為台北秀岡校區），預計116學年度(2027年)8月開學。（圖／康橋國際學校提供）

北高雄新市鎮正逐漸發展為優質教育需求集中的區域，名校效應產生的磁吸力，也讓「學區宅」從一般的居住商品，變成一項穩健投資。房市專家張旭嵐分析，很多人擔心少子化會導致學區宅退燒，但實際情況可能相反。現代家長更願意集中資源栽培子女，尤其是私立名校周邊，不僅相關教育資源豐富，相同背景與財力的家庭聚集，也讓社區含金量提高，更能長期互動交流。她舉例，如天母美國學校、新店大台北華城、林口以及高雄青埔站的康橋國際學校附近，都算是房市潛力的名校學區。

▲高雄捷運,青埔站,紅線,高雄新市鎮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼R22青埔站可快速銜接科學園區。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄捷運,青埔站,紅線,高雄新市鎮。（圖／記者謝婷婷攝）

右擁康橋國際學校，左側還有被譽為科技新貴搖籃的「高科實中」，高雄青埔站生活圈匯聚雙校光環與交通機能，對講求高效率的科技人來說尤具吸引力。張旭嵐說明，距離台積電最近的捷運紅線，以R18油廠國小站與R20後勁站，運量成長高居全線冠亞軍，而位於新市鎮核心的R22青埔站也展現強勁動能。高雄市政府更證實，有超過2成以上的台積電員工選擇搭乘捷運上下班；對於重視時間成本的科技族群而言，軌道經濟的保值力與便捷性，絕對是購屋首選。

▲▼高雄新市鎮,成屋交易熱絡。（圖／記者姜國輝攝）

▲高雄新市鎮2026預計有超過2,000戶新案完工。（圖／記者姜國輝攝）

高雄新市鎮2026年將迎來一波交屋高峰，約有超過2,000戶新案完工，區域人口成長與發展潛力值得期待。預售市場則回歸剛性基本面，兼具捷運與學區雙重優勢的產品成為焦點，緊鄰青埔站600公尺的指標建案「達麗世界學」因而備受青睞。

▲▼達麗世界學,高雄新市鎮,高雄青埔站生活圈。（圖／記者姜國輝攝）

▲「達麗世界學」規劃24層擎天地標，千坪大基地享多元公設。（圖／記者姜國輝攝）

「我們是離康橋國際學校與高科實中最近的軌道生活圈。」達麗世界學專案經理簡妙璇表示，高薪工程師與研發人員是核心客群，其餘則是周邊的教職員與協力廠商。這群高薪家庭最看重的是「時間成本」與「教育資源」的雙贏。交通通勤方面，步行可達青埔站快速銜接科學園區，未來還有紫線交會的增值潛力；孩子就學也僅需約5分鐘車程即可抵達兩所雙語名校，讓家庭與事業同步到位。

▲▼達麗世界學,高雄新市鎮,高雄青埔站生活圈。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼3米4挑高設計提升空間感與舒適度。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼達麗世界學,高雄新市鎮,高雄青埔站生活圈。（圖／記者姜國輝攝）

簡妙璇補充說道，「達麗世界學」擁有1,805坪大基地，特別規劃約805坪的前庭與外圍景觀綠帶，搭配240坪的中庭花園，打造高綠覆、低密度的住宅氛圍。房型規劃為2至4房，每戶皆配有雙衛浴與平面車位，並採3米4挑高設計(含樓地板)，以開闊尺度提升空間感與舒適度，滿足高薪族群對於高品質與高隱私生活的需求。

▲▼達麗世界學,高雄新市鎮,高雄青埔站生活圈。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「達麗世界學」為宜業也宜居寫下新註解。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼達麗世界學,高雄新市鎮,高雄青埔站生活圈。（圖／記者姜國輝攝）

從產業聚落到教育新核心，北高雄城市面貌持續蛻變。「達麗世界學」透過規劃實力，將學區、捷運、品牌三大條件整合於社區內，實現從工作回歸生活的理想型態，為「宜業」也「宜居」寫下新註解。

《 達麗世界學 》
高雄新市鎮｜捷運600M｜雙語雙校園
預約專線：07-612-3888
接待會館：高雄市橋頭區經武路120號
了解更多：https://go.hiyes.tw/8yta6t

關鍵字：達麗世界學達麗高雄新市鎮康橋國際學校學區宅捷運宅台積電青埔站半導體S廊帶張旭嵐高科實中捷運紅線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

才進駐2年！「39元連鎖店」全台門市熄燈　最後1店清倉到5/1

美式生活用品「達樂星Dollarstar」2024年才進軍台灣市場，經營2年左右卻將全面熄燈，目前全台5間門市幾乎全數歇業，只剩台北中山一店（林森店），日前已公告全店買1送1清倉優惠，活動至5月1日，售完為止，讓不少忠實顧客相當不捨。

4分鐘前

北市中山區「宏築臻玥」主打均質三房　少地主戶、高總價定位吸引高資產族群　打造純粹精緻聚落

近年來，中山區正迎來一場前所未有的「都更能量大爆發」，高達十幾件的都市更新案接連啟動，徹底翻轉了老舊城區的刻板印象。在這一波都更浪潮中，位於建國北路二段精華位置的「宏築臻玥」，不僅受惠於周邊龐大的更新動能，更以其獨特的產品定位與環境優勢，成為高資產族群矚目的焦點。

24分鐘前

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴　學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

隨著南部半導體S廊帶成形，位於關鍵樞紐的北高雄，正迎來一場從「工作地」轉為「生活基地」的質變。台積電不僅帶來龐大產值，也吸引重視菁英培育的高薪科技家庭湧入，直接帶動頂級雙語名校卡位。其中，康橋國際學校的進駐，更讓區域的教育資源與居住價值同步升溫。

30分鐘前

曾排隊1個月吃不到　「日料名店」高雄店突熄燈饕客撲空

昔日紅到一位難求，現在卻悄悄熄燈的「初魚鉄板料亭」，2022年首度南下高雄，在美術館特區開出首店後迅速爆紅，掀起一波無菜單日料熱潮，熱門時段甚至得等上1個月才吃得到。沒想到才開店4年，近期卻低調熄燈，消息一出不少在地饕客直呼可惜。

1小時前

社子島最快明年拆遷　2關卡未解

新北市政府規畫蘆社大橋連結蘆洲與社子島，若順利通過，最快將於2027年啟動拆遷、2028年動工。不過目前仍有兩大關卡未解。

1小時前

業者：「裝修新制」連政府主管都沒申請　代辦費要10萬

針對內政部國土署研擬推動裝修新制，各界看法不一，支持與反對派各有立場，而實務上多數消費者並不清楚相關流程，也多半未依規辦理，業內人士透露，甚至許多政府單位主管在自宅裝修時，也為了省時而未遵守現有規範申請許可，不僅反映現行制度落實程度有限，也不難預見新制後續推動恐面臨現實的重重挑戰。

2小時前

裝修新制恐讓「裝潢蟑螂」叢生　國土署出手了

室內裝修亂象頻傳，國土署擬推動室內裝修定型化契約制度，期望透過明確契約規範，強化消費者保障並降低履約爭議；不過，相關制度仍在研議與溝通階段，裝修業者對目前制度方向看法不一；裝修公會認為，若規範過度標準化，可能與高度客製化的產業特性產生落差，並恐因成本增加導致裝修費用上漲。

3小時前

統一接手家樂福首發！　台南複合式商場動土「新名曝光」

台南「新家樂福」再+1，但賣場名稱卻不叫家樂福。統一集團接手家樂福後，首個大型商場開發案正式插旗台南東區，22日動土，先以「康達盛通」名義登場，改名後正式名稱仍未公布。信義房屋專家表示，周邊中古大樓18~25萬元，吸引不少自住客卡位。

15小時前

七期再現300萬俱樂部　坤悅11.29億拿接待中心房地

七期再現300萬元俱樂部，上櫃建商坤悅（5206）公告取得西屯區惠民段土地，目前該地現況為接待中心使用，基地面積約374.11坪，總價約11.29億元，換算單價約302萬元，成為2026年七期首筆土地交易。

16小時前

揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　國稅局揭「3關鍵」讓房東現形

就是要檢舉房東漏稅！北區國稅局今（22）日指出，一名房客小張（化名）為了檢舉房東老陳（化名）漏報租金所得，屢挫屢戰，經過2次補件終於成功達陣，也讓國稅局提醒，想揪出房東漏報，務必掌握「檢舉3要素」。

16小時前

香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

傳「大里幫」出手　每坪190萬..

高雄版「陽明山」？1500萬住..

「台灣醫學之父」家族條通公寓重..

常如山與劉姓自然人賣共有金店面..

央北半價！「美河市」成交僅5字..

統一接手家樂福首發！　台南複合..

米其林三星驚爆將歇業　 5月遷..

新莊副都心重量級建設蓄勢待發　..

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

墨染詩韻　繪出寫意生活輪廓

ETtoday房產雲

最新新聞more

才進駐2年！「39元連鎖店」全..

北市中山區「宏築臻玥」均質三房..

擁康橋、享實中！高雄青埔磁吸新..

曾排隊1個月吃不到　「日料名店..

社子島最快明年拆遷　2關卡未解

業者：「裝修新制」連政府主管都..

裝修新制恐讓「裝潢蟑螂」叢生　..

統一接手家樂福首發！　台南複合..

七期再現300萬俱樂部　坤悅1..

揪漏稅成功！房客2度補件翻盤　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366