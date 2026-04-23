擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴　學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

▲「達麗世界學」緊鄰捷運青埔站，坐擁康橋國際學校與高科實中雙學區優勢，為北高雄新市鎮寫下宜業宜居新註解。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

隨著南部半導體S廊帶成形，位於關鍵樞紐的北高雄，正迎來一場從「工作地」轉為「生活基地」的質變。台積電不僅帶來龐大產值，也吸引重視菁英培育的高薪科技家庭湧入，直接帶動頂級雙語名校卡位。其中，康橋國際學校的進駐，更讓區域的教育資源與居住價值同步升溫。

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▲康橋國際學校高雄校區籌備處。（圖／記者姜國輝攝）

康橋國際學校高雄校區籌備處招生辦公室主任黃亞青直言，當初評估設校地點時，北高雄的發展潛力是重要因素。近年科技產業南移，許多具備國際視野的家庭遷入，加上少子化以及整體人口結構年輕化趨勢，出現越來越多重視教育品質與全人發展的家長，期待學校能提供孩子未來銜接海外升學或有國際發展的機會，因此會優先考慮有國際課程或雙語教學環境的學校。

▲科技家庭傾向選擇兼顧學術、語言能力與國際視野的教育環境。（圖／記者姜國輝攝）

黃亞青進一步指出，康橋在環境或課程設計上皆「以學生為中心、以學生為主體」，特別注重跨域、探究及多功能學習空間，同時打造浸潤式雙語學習情境，讓語言成為日常溝通的一部分，而非單一學科。此外，更適度導入數位科技與創新教學工具，結合K-12一貫化設計與「國際、創新、多元、適性」四大理念，為學生建構全方位學習場域，正符合科技家庭需求。

▲康橋國際學校高雄校區將承襲康橋一貫的建築風格設計（圖為台北秀岡校區），預計116學年度(2027年)8月開學。（圖／康橋國際學校提供）

北高雄新市鎮正逐漸發展為優質教育需求集中的區域，名校效應產生的磁吸力，也讓「學區宅」從一般的居住商品，變成一項穩健投資。房市專家張旭嵐分析，很多人擔心少子化會導致學區宅退燒，但實際情況可能相反。現代家長更願意集中資源栽培子女，尤其是私立名校周邊，不僅相關教育資源豐富，相同背景與財力的家庭聚集，也讓社區含金量提高，更能長期互動交流。她舉例，如天母美國學校、新店大台北華城、林口以及高雄青埔站的康橋國際學校附近，都算是房市潛力的名校學區。

▲▼R22青埔站可快速銜接科學園區。（圖／ETtoday資料照）

右擁康橋國際學校，左側還有被譽為科技新貴搖籃的「高科實中」，高雄青埔站生活圈匯聚雙校光環與交通機能，對講求高效率的科技人來說尤具吸引力。張旭嵐說明，距離台積電最近的捷運紅線，以R18油廠國小站與R20後勁站，運量成長高居全線冠亞軍，而位於新市鎮核心的R22青埔站也展現強勁動能。高雄市政府更證實，有超過2成以上的台積電員工選擇搭乘捷運上下班；對於重視時間成本的科技族群而言，軌道經濟的保值力與便捷性，絕對是購屋首選。

▲高雄新市鎮2026預計有超過2,000戶新案完工。（圖／記者姜國輝攝）

高雄新市鎮2026年將迎來一波交屋高峰，約有超過2,000戶新案完工，區域人口成長與發展潛力值得期待。預售市場則回歸剛性基本面，兼具捷運與學區雙重優勢的產品成為焦點，緊鄰青埔站600公尺的指標建案「達麗世界學」因而備受青睞。

▲「達麗世界學」規劃24層擎天地標，千坪大基地享多元公設。（圖／記者姜國輝攝）

「我們是離康橋國際學校與高科實中最近的軌道生活圈。」達麗世界學專案經理簡妙璇表示，高薪工程師與研發人員是核心客群，其餘則是周邊的教職員與協力廠商。這群高薪家庭最看重的是「時間成本」與「教育資源」的雙贏。交通通勤方面，步行可達青埔站快速銜接科學園區，未來還有紫線交會的增值潛力；孩子就學也僅需約5分鐘車程即可抵達兩所雙語名校，讓家庭與事業同步到位。

▲▼3米4挑高設計提升空間感與舒適度。（圖／記者姜國輝攝）

簡妙璇補充說道，「達麗世界學」擁有1,805坪大基地，特別規劃約805坪的前庭與外圍景觀綠帶，搭配240坪的中庭花園，打造高綠覆、低密度的住宅氛圍。房型規劃為2至4房，每戶皆配有雙衛浴與平面車位，並採3米4挑高設計(含樓地板)，以開闊尺度提升空間感與舒適度，滿足高薪族群對於高品質與高隱私生活的需求。

▲▼「達麗世界學」為宜業也宜居寫下新註解。（圖／記者姜國輝攝）

從產業聚落到教育新核心，北高雄城市面貌持續蛻變。「達麗世界學」透過規劃實力，將學區、捷運、品牌三大條件整合於社區內，實現從工作回歸生活的理想型態，為「宜業」也「宜居」寫下新註解。

《 達麗世界學 》

高雄新市鎮｜捷運600M｜雙語雙校園

預約專線：07-612-3888

接待會館：高雄市橋頭區經武路120號

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