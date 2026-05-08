賣老家「一半被課稅又挨罰」超錯愕！專家解答：兩次繼承陷阱

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對家產處分，許多人常因稅制混淆而吃大虧，甚至出現「同一間房子，一半明年繳稅，一半被國稅局通知，要補稅加開罰」的窘況。退休理財顧問「R姐」廖嘉紅指出，這類陷阱最常發生在經歷「兩次繼承」的房產中，由於每位被繼承人取得時間不同，導致同一間房產被切分為舊制與新制資產。若未能在出售30日內申報新制部分，不僅要面臨追補稅款，還得吞下罰鍰處分。

兩次繼承導致「一房兩制」

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廖嘉紅分享個案指出，陳先生與父親在111年共同繼承母親於99年購買的房產，而後父親於112年過世，陳先生再次繼承父親的持分。

怎料，當他114年出售房屋時，自認房屋是母親於99年購入，應屬不必申報房地合一稅的「舊制」；然而，法律認定，陳先生從母親處繼承的2分之1屬舊制，但經由父親「二次繼承」的另外2分之1，則是以父親取得的111年為準，必須適用房地合一稅新制。

沒申報慘遭國稅局補稅開罰

此案例的致命傷在於，陳先生未意識到其中一半持分已適用新制，依規定必須在「出售後30日內」完成申報，結果遭到國稅局查獲，由於逾期未辦理，不僅被要求其補繳房地合一稅，還依法加處罰鍰。

廖嘉紅直言，這類「資產組合」在長輩傳下來的祖產中非常常見，多數人都是賣完之後才發現，原本以為的節稅資產竟成了稅務地雷。

「取得時間」決定稅重 賣前必查兩點

廖嘉紅強調，稅有多重並非賣出的當下決定，而是在「取得那一刻」就已定調。同時，她提出賣屋前必確認的兩大要點：

1.確認被繼承人的取得時間：並非看你何時繼承，而是看該位長輩當初何時取得。

2.留意是否經過二次繼承：經過多手轉承的房產，極容易變成一半新制（30日內申報）、一半舊制（併入綜所稅次年申報）。