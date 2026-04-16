全台最大自辦都更案涉詐貸　30戶住宅遭法拍「僅拍出2戶」

▲新莊知名都更案「泰舍至善元」一口氣要拍賣30戶住宅 。（圖／翻攝自Google maps）

記者項瀚／台北報導

新莊知名都更案「泰舍至善元」曾爆發詐貸案風波，引爆30戶住宅遭法拍，過去曾流標3次。而本次在「單戶拍賣」中，終於拍掉2戶。

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新莊知名都更案「泰舍至善元」總銷220億，但曾爆發詐貸案風波。該案已成屋，一口氣要拍賣30戶住宅及50個車位，過去歷經3次流標，昨（15日）進入第四次拍賣，結果標出了2戶，8樓戶含車權狀40坪、拍定2116.9萬元，另一8樓戶權狀39坪、拍定2060萬元，兩戶皆為微幅溢價4~7萬元。

鑫創資產總經理黃瑋諭說明：「該案並非一般的法拍案件，經查並無查封、強制執行，應是債權人 『與債務人』 委託台灣金服進行拍賣。」

黃瑋諭表示：「經查本次拍賣戶別中的1戶謄本，『全案』信託給建經公司，並做多筆建號合併設定，抵押擔保債權總交額超過80億元，而這也推測該案可能還是有大金額債務並未清償。」

黃瑋諭分析：「該案投標狀況冷清，主要是因為市場考量該案仍有大量餘屋，據了解達上百戶規模，在這麼大量未去化下，加上房市景氣差，買盤自然較為觀望縮手。」

經查，「泰舍至善元」共有759多戶，實價登錄共有400筆成交紀錄，但其中包括轉手交易。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「泰舍至善元」位於新泰路、中正路，屬於新莊舊市區，在地換屋需求不小，生活機能佳，且走路到新莊捷運站僅5~6分鐘路程，算是不錯的地點。

葉沛堯表示：「該案樓層規劃高、坪數多元，觀察近來成交單價落在53~73萬元間，而本次標出的8樓戶拆算單價5字頭，屬於社區相對低價的水準，主因是坪數也相對較大。」

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