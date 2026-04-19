台積電毛利率衝66%！南部供應鏈擴張　1地區被點名是潛力股

▲被外界視為擴產「預備地」的白埔產業園區，搶在台積電法說會前，高雄市政府先公告已核定設置。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電Q1法說會繳出全面優於預期的成績單，並透露擴產進度提前，被外界視為擴產「預備地」的白埔產業園區，搶在法說會前，高雄市政府先公告已核定設置，面積達88.7公頃，橫跨岡山、橋頭，根據統計，最近的推案熱區高雄新市鎮，3年來房價已有11%漲幅。

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台積電16日舉行法說會，單季稅後淨利達5724.8億元，每股盈餘22.08元，雙雙改寫歷史新高，毛利率更衝上66.2%。董事長魏哲家直言，AI需求強勁，擴產進度已提前，讓外界對產能布局的想像空間再度放大。

被外界視為台積電預備地的白埔產業園區，可再提供4座晶圓廠空間，14日高市府公布一紙公文，公告依《產業創新條例》第33條第1項規定申請設置白埔產業園區，並已在今年3月17日獲經濟部同意核定園區設置。

公告指出，白埔產業園區總面積約88.7272公頃，範圍涵蓋高雄岡山、橋頭一帶共134筆土地，後續仍將以地政機關實際測量登記面積為準。市場普遍將白埔視為台積電南部產業鏈的潛在擴充腹地，主因在於楠梓園區既有5座晶圓廠已趨近飽和，未來若有新增產能需求，白埔具備承接空間，甚至被點名有機會容納4座晶圓廠規模。

▲高市公告已核定白埔產業園區。（圖／翻攝自高雄市政府經發局）

產業議題發酵，距離白埔最近的高雄新市鎮，已成推案熱區。《高雄實價網》統計顯示，2024年預售均價為35.35萬元，今年已來到39.57萬元，年漲幅達11.9%。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，白埔產業園區距離捷運紅線不遠，青埔站、岡山高醫站皆在生活圈內，加上樂購廣場、高醫分院等機能陸續到位，台1線沿線品牌進駐增加，生活機能愈來愈成熟，目前買盤仍以自住剛性需求為主。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，新市鎮房價已進入高檔盤整階段，雖然成交量較高峰收斂，但在土地與營建成本支撐下，建商開價難有明顯修正，短期以震盪整理為主。隨橋科逐步量產、就業人口持續移入，區域房價結構正在改變，4字頭將逐步轉為常態。

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