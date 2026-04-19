預售屋賣不動？　台中78案慘銷逾100週

▲建案面臨「越賣越久、越賣越冷」的窘境，統計全台中341場個案，已經有78案銷售週期超越100週，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中預售市場從外圍蛋白區一路延燒至核心精華區，不少建案面臨「越賣越久、越賣越冷」的窘境，統計全台中341場個案，已經有78案銷售週期超越100週，從預售一路賣到接近成屋階段，部分銷售成數仍停留在低檔，去化速度出現結構性停滯。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法

[廣告]請繼續往下閱讀...

建案面臨「越賣越久、越賣越冷」的窘境，統計全台中341場個案，已經有78案銷售週期超越100週，且更多的是90＋週的個案，預計未來幾週該數據將增至百案。

觀察外圍區域，大甲區的「帝堡No.28」堪稱長銷代表，早在2022年10月15日即完成預售登記，至今銷售時間已超過3年4個月，但揭露成數僅約35%，顯示市場買氣長期未見有效挹注。

同樣情況也出現在后里區、沙鹿區的個案，不少個案揭露率始終無法突破4成門檻。

▲近年房價基期墊高，加上信用管制、升息壓力與整體經濟不確定性，使得購屋族決策期大幅拉長，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章直言：「第一季交易冷清主要是過年季節性因素影響，但若把時間拉長來看，很多賣很久還賣不掉的案子，多半是當年預售定價太衝，或是品牌力敵不過後來新出的案子，導致客戶回頭去選別家。」

白洪章提醒：「現在買方很精，會反覆比較品牌與性價比，這些早期進場卻賣不到一半的案子，接下來恐怕要面臨成屋後的去化抗戰。」

進一步分析原因，代銷業者張譯升認為：「近年房價基期墊高，加上信用管制、升息壓力與整體經濟不確定性，使得購屋族決策期大幅拉長。再加上自住客對價格敏感度更高，若產品規劃、總價帶或付款條件未能貼近市場期待，銷售速度自然受阻。」

不過，在整體低迷氛圍中，仍有個案展現抗壓能力，以工作天數最少的2月來說，廍子重劃區富華建設「澐光」單月成交25戶表現最為亮眼、烏日區「櫻花大綻」11戶，機捷特區「遠雄樂元」9戶、「惠宇永益」7戶、「文華樂章」6戶成交、西屯區「勝美上安」5戶、清水區「佳泰琢閱」、13期指標案「鉅虹蒔美」也分別有4戶成交。

《地產詹哥老實說》EP305／高股息ETF動輒8%還買房嗎？ 專家教「存股換房」最高勝率打法