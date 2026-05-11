竹市社區規劃師環境改善計畫期中訪視啟動　陪伴社區優化實作方向

▲竹市社區規劃師深入社區施作現場訪視。（圖／新竹市政府）

記者莊智勝／新竹報導

為持續推動新竹市社區空間活化，改善閒置場域並提升綠美化與生活機能，市府積極推進「社區規劃師環境改善計畫」。都發處表示，日前已辦理期中實作訪視，邀集專家學者深入各社區施作現場，實地掌握工程進度，並就空間規劃及執行細節提出專業建議，協助社區於實作過程中即時調整與優化，逐步提升整體環境改善品質與成果。

市長高虹安表示，市府持續推動「宜居永續」與「新竹美學」施政理念，社區規劃師計畫不僅是空間改善，更是培力市民參與公共事務的重要平台。透過期中訪視機制，促進專業團隊與社區夥伴面對面交流，協助釐清實作過程中的各項問題與挑戰，使提案內容更貼近在地需求，逐步落實「市民參與、共創環境」的城市治理願景。

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都發處長蘇文彬表示，期中訪視的目的不僅在於檢視計畫進度，更著重於「陪伴」社區面對實作過程中的各項挑戰。從空間尺度拿捏、材料選擇、施工方式，到社區人力分工與後續維護機制，皆可能在實際執行時產生新的狀況與需求。透過專家學者現場討論與建議，協助社區釐清問題、調整方向，使原有規劃能更貼近現場條件，進而發展出更具可行性與延續性的操作模式。

蘇處長指出，近期多處社區已陸續展開實作行動：下竹社區以農園再生為主軸，進行既有農園及周邊環境整理；東山社區則以「減法設計」為核心，逐步梳理公園空間並進行植栽重整；香山社區聚焦活動中心周邊環境改善，優化整體動線。此外，客雅、科園等社區亦已啟動整地及相關前置作業，持續推進各自的環境改善計畫，展現社區自主參與的行動力與凝聚力。

都發處說明，社區規劃師計畫強調「社區參與」的行動精神，透過期中訪視與實作輔導機制，協助社區在執行過程中持續修正與深化，不僅提升空間改善品質，也同步培力社區自主規劃與問題解決能力，為地方累積長期經營的基礎。

都發處補充，後續各社區將依據訪視建議持續推動施作，並結合實作型工作坊與共作營等多元形式，邀請更多居民參與，讓環境改善成為凝聚社區共識的重要歷程。相關活動與課程資訊，將持續公布於「新竹市社區規劃師同學窩」臉書粉絲專頁，歡迎市民踴躍追蹤，一同關注並參與社區空間的轉變與成長。