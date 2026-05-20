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把握最後買方市場！　專家點名北台灣5熱區「有潛力」

▲▼桃園市龜山區,機捷A7體育大學站,長耀建設,長耀辰。（圖／記者姜國輝攝）

▲現在就是買房最佳時機，買哪裡會賺錢？專家點名北部5大區。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者項瀚／台北報導

現在就是買房最佳時機，買哪裡會賺錢？專家表示，房地產講究供需結構，北部本質上優於中南部。而聚焦北台灣，5大區域被點名具備建設利多及人口紅利，會賺錢！分別是淡海新市鎮、北士科、三重仁義重劃區、三重左岸重劃區、以及機捷A7特區。

前年919央行第七波管制，至今房市已沉澱許久，近來政府已開始出現相關鬆綁動作，許多房產專家直言：「要把握最後的買方市場，現在就是最佳的購屋時機，此外大通膨時代來臨，購置預售屋就是最好的置產選擇，尤其是工程期鎖住價格、期間不用支出房貸的預售屋產品。」

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房地產畢竟總價相對高，對於小資置產客來說，挑選標的勢必謹慎再謹慎。然而，當前網路時代，資訊量龐大，消費者也困惑究竟「工作要如何做起？」。

股市、金融性商品有理財專員，而房地產同樣博大精深，也需要具備專業知識的專員協助。國內指標代銷業者甲山林集團專業深耕房地產40年，以「精準眼光、預判未來」聞名，該集團推出甲山林房地產理財中心，提供專業「房產理專」1對1諮詢服務，手把手給予每一位客戶最貼切、最專業的置產建議。

然而，全台預售屋產品多，究竟買哪裡才會賺錢？供需絕對是最關鍵因素，就如同前淡江大學產業經濟學系的副教授莊孟翰所言：「現在買房子，一定要選供給量少、需求量大的地方，一定要選未來租得掉的地方，一定要選具建設題材、未來有人口紅利的地方。」

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲雙北地區供給稀缺、需求穩定，房市明顯優於中南部地區。（圖／記者項瀚攝）

雙北地區供給稀缺、需求穩定，明顯優於中南部地區。信義房屋統計，2025年房市進入修正期，中南部（台中、台南、高雄）與新竹的預售交易量年減幅都在7~8成，但雙北地區量縮幅度在5成以內。許多代銷大老都坦言：「在這一波中，雙北地區的個案不太需要擔心，『尤其是具有建設利多的區域』，因為消費者也明白，這些地方買了以後『會賺錢！』」

究竟有哪些地方具備這樣的條件？《住展雜誌》發言人陳炳辰點名：「淡海新市鎮、北士科、三重仁義重劃區、三重左岸重劃區、以及機捷A7特區，這五區都是坐擁重大建設利多或具備人口紅利想像的區域。」

淡海新市鎮雖然腹地大、推案量不少，但重大建設也多，淡江大橋即將通車、淡北快速道路興建中，未來還有中央規劃的淡海科學城腹地約150公頃，將以科學園區與科技園區雙核心推動，人口與房價成長值得期待。

北士科則受惠全球AI龍頭輝達進駐，可說是2025年北台灣房市最熱的一區，區內預售市場明顯的價量齊揚。而距離北士科僅一橋之隔的三重仁義重劃區，未來將直接受惠輝達效應，目前開區新案每坪均價77萬元，「北士科對折價」成為進場布局的好機會。

同樣位於三重的二重疏洪道左岸地區，該區坐擁水岸景觀條件，建設利多方面擁新北第二行政中心坐鎮，預計今年底就會完工，將加速區域發展，近期許多老舊廠房也積極投入立體化，變身總部大樓，未來將有大量辦公人口進入，在市容翻轉、人口進駐的趨勢下，該區也被預期為「新北信義計畫區」。

至於機捷A7特區，華亞與AI智慧園區產值極高，此外華亞二期計畫擴大，串聯樂善科技園區、郵政園區等多項重大開發計畫，加上林口公一用地吸引國際級企業如艾司摩爾進駐設廠，整體產業聚落成形，為區域房市注入強勁動能，預估區域未來將再新增4萬名工作機會，相當可觀，而從目前整體土地量體推估，住宅供給僅約2萬戶，呈現明顯供不應求的態勢，重要的是目前A7價格屬於凹陷，未來增值潛力龐大。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲北台灣房市推薦5區分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

關鍵字：淡海新市鎮北士科仁義三重左岸機捷A7甲山林買房賺錢

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