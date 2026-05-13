「晚看8個月」頭期款就多出230萬！　專家點破首購族2迷思

▲專家透露，雙北地區房市隨時在變。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

大台北房價不等人，許多首購族買不起房，往往是因為觀望過久。臉書粉專「Cosmo房產教練」分享一位新北上班族的案例，他去年底看中總價1450萬元的兩房電梯宅，當時因想等利率調降或屋主降價而未出手，沒想到8個月後同區總價已飆漲至1680萬元，頭期款與總價缺口整整多出230萬元。

「Cosmo房產教練」指出，其實這位首購族條件不差，卻忽略了「還沒決定」其實具備極高成本。若以貸款8成、利率2.6%計算，原本總價1450萬元的物件，每月本利攤還約46439元；但當總價漲至1680萬元，月付金直接暴增至53806元，每月現金流多負擔超過7000元，還款壓力節奏完全改變。

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▲專家表示，首購族常常陷入比較、等待完美售價才出手，結果往往錯過最佳時機。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

看房看太久等不到安全點 市場代價比努力更真實

「Cosmo房產教練」透露，大台北房產市場中，屋主的底氣與銀行審核節奏隨時在變。首購族常陷入一直比較、等待完美售價的誤區，但真實世界只有資金條件是否適合。

目前房貸環境合理利率區間約在2.6%至3.0%，專家建議不要再幻想出現1字頭利率。購屋者應優先釐清自身的貸款底線與月付承受區間，而非盲目等待。若總價上修100萬至200萬元時，現金流是否仍能支撐，才是決定能否上車的關鍵，否則只是將決定權交給市場。