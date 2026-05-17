OL買屋砍340萬！　堅守1原則「只坐著不說話」成交

▲女子看屋，示意圖非本文當事人。。（圖／記者張雅雲攝）

記者葉國吏／綜合報導

買房開價與成交價之間的博弈，往往是首購族最恐懼的戰場。「Cosmo房產教練」在臉書粉專分享一起案例，一位OL首購族成功將開價1460萬元的物件，以1120萬元成交，省下整整340萬元，而且整個談判過程她「只有坐著沒開口」，令人相當好奇談判中間究竟發生了什麼事情。

「Cosmo房產教練」表示，這位OL對於房產術語一竅不通，常因感覺不錯就想出價。後來經專家指導後，她學會捨棄直覺，改用格局、樓層、使用分區等清單篩選物件。面對巷弄過窄的疑慮，她不再轉身就走，而是錄影傳給銀行行員確認估價與貸款成數，將變數轉化為可控數據。

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▲女子堅守三原則，談判時成功砍了340萬。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

看屋前先問銀行非仲介 出價守住底線不求情面

與多數人先問仲介的順序不同，這位OL在看屋前先確認銀行態度。針對一手持有且因買新房閒置的物件，她經過精算租金行情與工程成本後，大膽開出1110萬元的低價。仲介看完價格以鄰居成交價為由要求加價，不過OL牢記「出價是為了符合物件價值，而非為了讓仲介高興」的原則，堅持1110萬的價格。

談判當天OL全程保持沉默，讓仲介獨自跑程序。這種「不出聲」的紀律讓賣方在10分鐘內主動降價，從原本底價1350萬自砍至1210萬元，OL僅點頭示意讓仲介繼續協商，堅守價格防線。

▲中古屋示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

談判桌上閉嘴即是紀律 確認風險避免臨時加價

談判過程中，OL趁空檔再次確認建築外觀，排除懸空增建等潛在風險，確保後續工程能順利定案。最終雙方以1120萬元成交，並談妥有利的換約緩衝期與付款條件。這場價差340萬元的勝仗，證明了專業準備的重要性，讓賣方的底牌在無聲的壓力中逐漸顯露。

「Cosmo房產教練」強調，買房需具備三項紀律：確認風險、設定底線與閉嘴。確認風險能消除恐懼，設定底線能避免在壓力下亂加價，而閉嘴則是不給仲介判斷底牌的機會。