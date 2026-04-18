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曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳奇」起家厝舊址1億悄易主

記者張雅雲／高雄報導

正在拆除的大統百貨是不少老高雄人共同的回憶，不過時間若回到60年前，當年紅遍高雄的百貨是1958年開幕的大新百貨。營業52年熄燈後，因大火燒毀建築物而拆除，1月舊址低調轉手，109坪地以總價約1億元成交。信義房屋專家表示，巷道地價行情落在70~90萬元。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

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▲時間若回到60年前，當年紅遍高雄的百貨是1958年開幕的大新百貨。（圖／翻攝自國家文化資料庫）

高雄百貨業的起點，根據國家文化資料庫資料，就是1958年成立的大新百貨，位於鹽埕區大勇路，也是大統集團創辦人吳耀庭的百貨起家厝。之後陸續新開的大統百貨、大立百貨，也都出自被外界視為百貨傳奇的「高雄吳家」，由吳耀庭一手打造出「大統王國」。

▲▼ 大新百貨,鹽埕 。（圖／記者張雅雲攝）

▲營業52年的大新百貨，因電線走火發生火警，2017年整棟拆除，近10年均維持空地狀態。（圖／記者張雅雲攝）

大新百貨是戰後台灣第一家大型百貨，也是全台首家由台灣人創立的百貨公司，百貨內有全台第一座電動手扶梯，頂樓規劃兒童樂園，在當年可說相當新潮，一開幕就造成轟動。隨吳耀庭持續擴大百貨版圖，接著是近萬坪營業面積的大統百貨1975年開幕，1984年成立的大立百貨，則接棒成為五福商圈精品百貨代表，堪稱百貨南霸天。

高雄市仲介公會監事鄭啟峯表示，營業52年的大新百貨，最後因不敵鹽埕人口外移以及各大新百貨競爭，2010年6月熄燈，而建物在空置多年後，因電線走火發生火警，2017年整棟拆除，近10年均維持空地狀態。

▲▼ 大新百貨,鹽埕 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鄰居透露，該地目前已完成整地，後續將規劃作停車場使用，但尚未正式啟用。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到大新百貨舊址的其中1筆土地，再度出現轉手交易。根據實登顯示，鹽新段317地號1月以總價1億821.6萬元成交，若以土地109.41坪換算，土地使用分區為商5，單價約98.91萬元。據查，賣家為吳姓自然人，買家合盈興業與今年1月取得大統百貨五福店舊址19.7坪土地相同。周邊鄰居透露，該地目前已完成整地，後續將規劃作停車場使用，但尚未正式啟用。

信義房屋成功漢神店專案經理許育綺表示，鹽埕區早期開發，商業機能發達，臨路多為屋齡40~70年的透天產品，土地坪數普遍不大，多20~30坪，地價落差主要取決於是否臨主要幹道。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲大統王國小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

許育綺分析，五福四路屬區域指標路段，地價約每坪130~140萬元，具店面效益的臨路透天，因可做商業使用，價格相對較高。巷道型土地缺乏第一排店面效益，地價落在每坪70~90萬元，若超過百坪就是該區少見大面積土地，該筆成交土地雖不臨主幹道，但因具整合開發潛力，價格仍具支撐力。

而其它盛極一時的百貨南霸天大系列百貨，鄭啟峯指出，大統百貨五福店今年因租約到期，2月底正式熄燈，目前開始拆屋還地，反觀大立百貨近年積極轉型，2019年轉為生活購物型百貨後，陸續引進全台最大無印良品旗艦店、唐吉訶德等人氣日系品牌，今年屋頂遊樂園整修後，也以「大立空中樂園RIZZ」重新出發。

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關鍵字：高雄百貨土地成交大新百貨鹽埕區大統百貨大立百貨高雄吳家

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