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告別窮忙！　36歲女主管靠置產預售屋3大優勢翻身

▲▼甲山林圓購屋夢,租金轉為房貸,甲山林房展中心,銷售中心,看房。（圖／記者姜國輝攝）

▲高通膨環境下，不少購屋族發現房價漲幅超過存款成長速度，錢愈來愈薄，開始重新思考資產配置方式。（圖／記者姜國輝攝）

記者張雅雲／高雄報導

「明明薪水變高、存款也變多，卻覺得自己離買房越來越遠。」36歲行政主管Linda坦言，過去幾年她發現房價漲得比存錢速度快，才明白想在大通膨時代翻轉「錢愈存愈薄」，關鍵不是苦苦存錢，而是透過預售屋低頭期款、長工期與槓桿優勢，真正「終結窮忙」。

Linda出社會超過10年、收入穩定，自認理財觀念保守，過往習慣靠紀律存錢累積購屋自備款。沒想到近年房價、房租、物價同步上漲，讓她感受到「錢放著也會變薄」的危機。

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「以前覺得帳戶數字增加就是安全感。」Linda無奈表示，這幾年發現存款雖然增加，買房門檻卻被墊得更高，相同預算能買到的空間與條件愈來愈少，「存錢的速度，根本連房價漲幅的車尾燈都看不到。」

身為每天面對公司預算與營運成本的行政主管，Linda在焦慮之下決定不再盲目看房，轉而從資產配置角度思考購屋。她前往「甲山林房地產理財中心」後發現，這裡已跳脫傳統接待中心模式，不只是介紹個案，而是從整體房市趨勢、通膨環境與長期財務規劃角度出發，幫民眾建立更完整的置產觀念。

▲▼甲山林圓購屋夢,租金轉為房貸,甲山林房展中心,銷售中心,看房。（圖／記者姜國輝攝）

▲預售屋可依工程進度分階段付款，讓購屋族在資金規劃上更具彈性。（圖／記者姜國輝攝）

這也讓她恍然大悟：「買預售屋的邏輯，其實跟企業做長期資產配置很像，不需要一直存錢一次投入大筆資金，而是利用3～5年工程期，用時間換取資金準備空間。」

房市專家也在理財中心指出，在大通膨環境下，土地、營建與人工成本長期向上，預售屋具備低頭期款、長工期與分期付款優勢，購屋人可利用工程期逐步準備資金，同時透過合理槓桿參與資產成長，對首購族與受薪階級而言，是對抗通膨的重要工具。

在釐清財務規劃與購屋需求後，Linda最終鎖定中和區指標大案「左岸明珠」，基地具水岸第一排景觀，下樓就有綠意廣場，步行約8分鐘可達雙捷運中和站，未來更有台灣蔦屋旗下品牌預計進駐，兼具景觀與都會生活機能，十分符合她的需求。

最吸引Linda的，則是該案推出的低訂簽6%方案。對於希望保有資金彈性的首購族而言，不必一次投入大筆自備款，就有機會提早布局未來資產。「以前我總覺得等存夠錢再買最安全，現在才發現與其抱著現金，看它一天天變薄，不如提早布局，讓人生從追趕房價的大通膨時代，打破越存越買不起的困境、直接終結窮忙。」
 

關鍵字：甲山林甲山林房地產理財中心房地產理財預售通膨左岸明珠資產配置房市

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