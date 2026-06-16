告別窮忙！　36歲女主管靠置產預售屋3大優勢翻身





▲高通膨環境下，不少購屋族發現房價漲幅超過存款成長速度，錢愈來愈薄，開始重新思考資產配置方式。（圖／記者姜國輝攝）

記者張雅雲／高雄報導

「明明薪水變高、存款也變多，卻覺得自己離買房越來越遠。」36歲行政主管Linda坦言，過去幾年她發現房價漲得比存錢速度快，才明白想在大通膨時代翻轉「錢愈存愈薄」，關鍵不是苦苦存錢，而是透過預售屋低頭期款、長工期與槓桿優勢，真正「終結窮忙」。

Linda出社會超過10年、收入穩定，自認理財觀念保守，過往習慣靠紀律存錢累積購屋自備款。沒想到近年房價、房租、物價同步上漲，讓她感受到「錢放著也會變薄」的危機。

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「以前覺得帳戶數字增加就是安全感。」Linda無奈表示，這幾年發現存款雖然增加，買房門檻卻被墊得更高，相同預算能買到的空間與條件愈來愈少，「存錢的速度，根本連房價漲幅的車尾燈都看不到。」

身為每天面對公司預算與營運成本的行政主管，Linda在焦慮之下決定不再盲目看房，轉而從資產配置角度思考購屋。她前往「甲山林房地產理財中心」後發現，這裡已跳脫傳統接待中心模式，不只是介紹個案，而是從整體房市趨勢、通膨環境與長期財務規劃角度出發，幫民眾建立更完整的置產觀念。

▲預售屋可依工程進度分階段付款，讓購屋族在資金規劃上更具彈性。（圖／記者姜國輝攝）

這也讓她恍然大悟：「買預售屋的邏輯，其實跟企業做長期資產配置很像，不需要一直存錢一次投入大筆資金，而是利用3～5年工程期，用時間換取資金準備空間。」

房市專家也在理財中心指出，在大通膨環境下，土地、營建與人工成本長期向上，預售屋具備低頭期款、長工期與分期付款優勢，購屋人可利用工程期逐步準備資金，同時透過合理槓桿參與資產成長，對首購族與受薪階級而言，是對抗通膨的重要工具。

在釐清財務規劃與購屋需求後，Linda最終鎖定中和區指標大案「左岸明珠」，基地具水岸第一排景觀，下樓就有綠意廣場，步行約8分鐘可達雙捷運中和站，未來更有台灣蔦屋旗下品牌預計進駐，兼具景觀與都會生活機能，十分符合她的需求。

最吸引Linda的，則是該案推出的低訂簽6%方案。對於希望保有資金彈性的首購族而言，不必一次投入大筆自備款，就有機會提早布局未來資產。「以前我總覺得等存夠錢再買最安全，現在才發現與其抱著現金，看它一天天變薄，不如提早布局，讓人生從追趕房價的大通膨時代，打破越存越買不起的困境、直接終結窮忙。」

