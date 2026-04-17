「坤」字輩建商出手　3.2億買北屯4.8顆星熱炒名店

▲北屯在地經營多年的熱炒名店「醉麒麟」房地，以高達3.19億元價格出售給建商。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯在地經營多年的熱炒名店「醉麒麟」房地，以高達3.19億元價格出售給建商，該店在臉書擁有4.8顆星高評價，不僅是北屯人氣聚餐據點，更是不少老顧客心中的回憶地標。專家認為，目前市況舊市區推案剛需才會買單。

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據了解，該筆交易土地面積424坪，位於太原路三段上，在成熟市區具一定規模，且位處成熟生活圈，周邊機能完整，對建商而言具備開發效益。在近年北屯人口持續移入、住宅需求穩定支撐下，舊市區土地價值持續攀升，即便整體房市趨於盤整，仍吸引開發商積極卡位。

該地過去開價約3.4億元求售，單坪價格落在80萬元，此次3.19億元成交，單價拆算落在75.5萬元，而買方則是深耕中部市場的「坤」字輩建商。

「醉麒麟」花園廣場熱炒自2019年開始經營，至今7年，於年初歇業，主打營業到深夜2點，菜色平價且美味，包含鐵板豆腐、炒飯都常出現在評論區，成為客人必點、宵夜必去的場合，2024年也成立「醉麒麟二串串海鮮熱炒」位於崇德路上。

▲舊市區土地多具危老或都更潛力，銀行貸款條件相對友善、無18個月開工限制，成為近期開發商目標。（圖／記者陳筱惠攝）

春耕不動產總經理張維良分析：「北屯舊市區具備『三高一穩』特性，包括生活機能成熟度高、人口密度高、自住需求高，加上價格相對重劃區更具可及性，這幾年預售市場表現優於新興重劃區。尤其近期13期、14期買氣轉趨保守，建商反而回頭布局舊市區土地，形成明顯分流。」

此外，張維良也指出，舊市區土地多具危老或都更潛力，雖然整合難度高，但一旦成功，開發效益顯著，加上銀行貸款條件相對友善、無18個月開工限制，也讓建商在資金調度上更具彈性，進一步提高進場意願。

不過另一名土開業者也點出，該地除了得持續整合外，基地地形不能稱得上完整，中間還卡了一塊國有地，可能已有解決之道，否則要到實際開發，還得再等一段時間，不過75.5萬元的單價，對目前市場行情來說已達水準。

▲北屯4.8顆星熱炒名店「醉麒麟」3.19億交易。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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