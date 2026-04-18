「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美舊址現地價值3.6億

記者張雅雲／高雄報導

高雄比大新百貨更早的百貨公司，就是被老高雄人暱稱為「五層樓仔」的「吉井百貨公司」，由日本人1941年成立，是高雄第一間百貨，設有全市唯一的「流籠」，也就是早期電梯，不少民眾專程前往搭乘，可直上頂樓一睹城市景觀，媲美現在的101觀景台。

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▲1941年成立的吉井百貨，被視為日治時期台灣指標性百貨之一，是高雄第一間百貨公司。（圖／翻攝自國家文化記憶庫）

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鹽埕區在日治後期逐步發展為高雄最熱鬧的商業核心，根據國家文化記憶庫資料顯示，日本人吉井長平成立的吉井百貨，被視為日治時期台灣指標性百貨之一，是高雄第一間百貨公司，也是當時高雄最高樓。

該百貨位於鹽埕最核心的五福四路、大勇路口，設有高雄第一個「流籠」，也就是早期電梯，吸引不少民眾專程前往搭乘，可直上頂樓看市景，熱度媲美現在的台北101觀景台，是當時最時髦的休閒活動。

不過，這棟百貨地標在二戰末期曾遭戰火波及，戰後由華南銀行標得建物所有權，再由地方紳商共組經營團隊接手經營，並於1949年改為「高雄百貨公司」重新開幕。但因經營策略與市場競爭影響，約於1956年左右熄燈。

▲「五層樓仔」由華南銀行收回拆除重建，作為高雄分行使用。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，當時高雄百貨販售不少舶來品，訂價普遍高於市價，可說是高雄最早的「貴婦百貨」，只是隨著1958年大新百貨開幕、手扶梯等新設備掀起話題，高雄百貨買氣與人潮明顯遭到分流，最終整棟由華南銀行收回拆除重建，作為高雄分行使用。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，昔日「五層樓仔」所在位置就是鹽埕蛋黃中的蛋黃區，即便如今商圈型態改變，但地段價值從未消失。目前該地所有權人仍為華南銀行，現有建物1998年完工，若以基地面積約280坪、區域地價每坪約130~140萬元換算，光土地價值至少就達3.6億元。

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