人氣實況主住社宅！曝收到公文「不能直播」：大不了就搬一搬

▲羅傑。（圖／翻攝自羅傑臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

人氣實況主羅傑（Roger）先前在直播中，因意外透露住家地址，被網友發現，他住在社會住宅內。他表示自己與媽媽同住，社宅是以媽媽的名義申請，一切合法，如果不爽可以檢舉。如今，他則在直播中透露，有收到公文，是說不可以在該空間內直播，如果不想再溝通，大不了就是搬一搬。

羅傑住社宅被質疑：一切合法

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅傑之前開實況沒注意到，意外說出住家地址；不過羅傑沒有說出完整地址，只說出幾號幾樓，網友隨即循線找到相關地點資訊，認出該地址為北投社會住宅。

羅傑透露，家裡有些原因，屬於中低收入戶，現在與媽媽同住，社宅是以媽媽的名義申請，「因為我媽說不住白不住啊，她說先加減住啊」、「那個就是要用抽的，你夠賽就會抽中」。雖然事後有網友質疑，認為知名實況直播主的收入一定很可觀，怎麼可以住社會住宅？羅傑則說一切都是合法的，不爽的話，可以檢舉。

羅傑收到信「不能直播」：大不了搬一搬

昨日羅傑開直播時，透露自己後來有收到信，「我看那個信好像是說，感覺看起來就是說我不能在這個小小空間裡面直播，就這樣，所以其實不開台、把視訊關了，在這邊繼續睡，感覺估計也沒人知道」。

接著羅傑又說，「我媽也沒說啥」，反正如果不想再跟他們溝通的話，大不了就大家搬一搬，如果一個月花個4、5萬元，不可能找不到住處。也有網友問「以後還是北投區公館路嗎？」羅傑則說，「不會吧，沒什麼在租的，幾乎都是舊公寓比較多」。