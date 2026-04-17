平價宅28天強吸4979人看屋　三重最狂53人搶1戶

▲台灣金聯推出「2026年度平價住宅」銷售專案，短短28天就吸引2467組、4979人次看屋。（圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

在整體房市轉趨保守之際，平價宅逆勢爆紅。台灣金聯推出「2026年度平價住宅」銷售專案，短短28天就吸引4979人次看屋，17日完成公開抽籤後，共573人登記申購61戶住宅，含10戶婚育宅，整體出售率達61%，最熱門的三重物件甚至53人搶1戶，中籤率僅1.8%。

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台灣金聯統計，從區域來看，雙北仍是買氣核心。台北市與新北市銷售率分別達81%、79%，明顯高於其他縣市，顯示在價格門檻壓低下，首購族仍積極進場。

今年首度推出的「婚育宅」同樣掀起關注，整體去化率達5成，其中台北市釋出的4戶更是全數售罄。東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，此類產品已成功切中年輕族群需求，也反映在高房價壓力下，具政策導向與價格優勢的產品仍具吸引力。





▲平價宅搶手TOP3。資料來源：台灣金聯。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

熱門物件則集中在新北市三重區，捷運菜寮站與先嗇宮站共構宅成為搶手標的。其中，位於重新路三段的高樓層戶，以1212萬元價格吸引53人登記，成為本次人氣王；同棟另一戶開價1223萬元，也有51人搶購，競爭相當激烈。

台灣金聯董事長宮文萍表示，在房價盤整階段，平價住宅仍能維持銷售動能，顯示市場對此類產品具高度信任。此次也同步推出減壓成家方案，尾款在售價兩成內可選擇5年無息分期，並結合公股與民營銀行提供融資支援。

台灣金聯指出，中籤、備取及得獎名單將於4月20日公告於官網並寄發通知。隨著房市進入盤整期，低總價、付款彈性高的產品持續吸引買方目光，未來是否形成另一波剛性需求支撐力道，市場高度關注。

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